خالد عيسى يؤكد على صعوبة مواجهة الهلال في دوري أبطال آسيا

مواجهة صعبة بين الهلال والعين في دوري أبطال آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث خالد عيسى حارس مرمى العين الإماراتي، عن مواجهة الهلال السعودي، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، الحاسمة بشكل كبير للتأهل للدور الثاني.

ويواجه العين الإماراتي نظيره الهلال السعودي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ويسعى العين للإبقاء على آمال التأهل الضعيفة للدور الثاني بالفوز على الهلال في المباراة المقبلة، وتحقيق الانتصار في الجولة الأخيرة والصعود ثانيًا.

وقال عيسى في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "رحيل زوران وحسين الشحات وعموري أثر بشكل كبير على أداء العين، لكن الفريق سيظل كبيرًا ولا يتوقف على لاعب معين، بقدر ما يسهم في صناعة النجوم".

وأضاف: "الهلال والعين حاليًا مستوى الفريقين في تراجع كبير وعلينا أن نظهر بمستوانا المعتاد الذي تعودت عليه الجماهير من أجل تحقيق الانتصار".

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ويتواجد العين الإماراتي في المركز الأخير بمجموعته بتحقيق نقطتين فقط من 4 مباريات لعبت من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.