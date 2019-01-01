خالد عيسى يكشف نصائحه لمدافعي الإمارات بين شوطي مباراة ماليزيا

حارس الإمارات يكشف كواليس ما حدث بين شوطي لقاء ماليزيا

أحمد رفعت فيسبوك تويتر

عبر خالد عيسى، حارس مرمى منتخب الإمارات، عن سعادته بالعودة من ماليزيا بالثلاث نقاط، في ظل الظروف التي شهدتها المباراة، بتلقي هدفًا مبكرًا.

خالد عيسى قال خلال تصريحات صحفية: "بين شوطي المباراة، طلبت من المدافعين الجدد اللعب بثقة، مثلما يؤدون أنديتهم، وإذا أخطائتم سأتحمل أنا المسؤولية".

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حارس الإمارات شدد على أن هذا الأمر يعد واجبه لمنح الثقة للوجوه الجديدة في تشكيل المنتخب الإماراتي، في مثل تلك الظروف.

عيسى تابع: "المدافعون تحرروا من الضغوط، وقدموا أداء مميز خلال الشوط الثاني، وحققنا الفوز، وهذا الانتصار سيمنحنا دفعة قوية لاستكمال المشوار بثقة للتأهل إلى المرحلة التالية".

واختتم خالد عيسى تصريحاته قائلًا: "قادرون على الظهور بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة، وأن نحسن الصورة تمامًا".

المنتخب الإماراتي حقق الفوز على نظيره الماليزي بهدفين مقابل هدف واحد، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.