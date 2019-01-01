خالد عيسى: لم نفكر في الثأر من أستراليا

حارس مرمى منتخب الإمارات خالد عيسى يهدي الفوز على أستراليا لشيوخ وشعب الإمارات

فيسبوك تويتر محمد عماد

نفى خالد عيسى حارس مرمى منتخب الإمارات دخول الفريق لمباراة أستراليا وهو يفكر من الثأر منهم بعد الخسارة أمامهم في التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وفي نصف نهائي كأس أمم آسيا عام 2015.

منتخب الإمارات كان قد نجح في حجز مقعد في نصف نهائي كأس أمم آسيا في نسختها السابعة عشر المقامة على أراضيه حاليًا، وذلك بعد الفوز على حامل لقب النسخة الماضية منتخب أستراليا في ربع النهائي بهدفٍ مقابل لا شيء.

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بعد المباراة تحدث الحارس خالد عيسى لقنوات بي إن سبورتس وقال: "لم نفكر في الثأر قبل المباراة، من الرائع عودة الجمهور للمدرجات اليوم، نبارك لشيوخنا بهذا الفوز ونهديه لشعب الإمارات".

كما أضاف حارس مرمى فريق العين: "قدمنا مباراة كبيرة، ولكننا لم نفز بشيء حتى الآن".

يشار إلى أن المنتخب الإماراتي سيقابل نظيره القطري في نصف النهائي يوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من يناير.