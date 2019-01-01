خالد عيسى : لم أُجدد تعاقدي مع العين حتى الآن

وعد عيسى جماهير نادي العين بالعمل على تغيير هذه الصورة

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف حارس مرمى العين خالد عيسى عن مفاجأة صادمة لجماهير نادي العين بشأن تجديد تعاقده مع النادي حتى الآن.

وقال عيسى في تصريحاته صحفية أنه لم يجدد إلى الآن عقده مع النادي لكنه يعد جماهير العين بتجديده قريبا من أجل استمرارية مشواره مع الفريق.

📄- مواجهات على صفيح ساخن في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري السعودي، ومواجهة مؤجلة بين #الهلال و #التعاون.🔥🔥 pic.twitter.com/FBSoDdFzGH — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 16, 2019

وعن معاناة الفريق العيناوي خلال الموسم الحالي أكد أنهم كلاعبين والمنظومة كلها تتحمل مسؤولية النتائج التي صاحبت مسيرة العين في الفترة الأخيرة خلال الموسم الحالي.

ووعد عيسى جماهير نادي العين بالعمل على تغيير هذه الصورة خلال ما تبقى من الموسم، ومحاولة تحسين الصورة.

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وأنهى عيسى تحضيراته مؤكداً أن الجيل الجديد من لاعبي العين من الشباب أمر يبشر بالخير كونهم يعتبرون عماد مستقبل نادي العين وجاهزون لتسلم راية الفريق من اللاعبين الحاليين نظرا لكون بعضهم قد تخطى الثلاثين من عمره.