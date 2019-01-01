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خالد عيسى : لم أُجدد تعاقدي مع العين حتى الآن

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Getty Images
وعد عيسى جماهير نادي العين بالعمل على تغيير هذه الصورة
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

كشف حارس مرمى العين خالد عيسى عن مفاجأة صادمة لجماهير نادي العين بشأن تجديد تعاقده مع النادي حتى الآن.

وقال عيسى في تصريحاته صحفية أنه لم يجدد إلى الآن عقده مع النادي لكنه يعد جماهير العين بتجديده قريبا من أجل استمرارية مشواره مع الفريق.

وعن معاناة الفريق العيناوي خلال الموسم الحالي أكد أنهم كلاعبين والمنظومة كلها تتحمل مسؤولية النتائج التي صاحبت مسيرة العين في الفترة الأخيرة خلال الموسم الحالي.

ووعد عيسى جماهير نادي العين بالعمل على تغيير هذه الصورة خلال ما تبقى من الموسم، ومحاولة تحسين الصورة.

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وأنهى عيسى تحضيراته مؤكداً أن الجيل الجديد من لاعبي العين من الشباب أمر يبشر بالخير كونهم يعتبرون عماد مستقبل نادي العين  وجاهزون لتسلم راية الفريق من اللاعبين الحاليين نظرا لكون بعضهم قد تخطى الثلاثين من عمره.

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