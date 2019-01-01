حارس الإمارات: خسارة تايلاند قاسية وسنتأهل إلى المونديال

خالد عيسى يتحدث عن الخسارة التي تلقاها الإمارات من تايلاند

أكد خالد عيسى، حارس مرمى نادي العين ومنتخب الإمارات، على أن الأبيض قادر على تحقيق الهدف أمام فيتنام، وذلك في مشوار التأهل إلى كأس العالم وأمم آسيا.

المنتخب الإماراتي كان قد خسر مباراته أمام تايلاند بهدفين لهدف، والتي جمعت بينهما بالجولة الماضية ضمن منافسات التصفيات.

عيسى قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإماراتي: "جميع لاعبي الأبيض يدركون أهمية المواجهة، وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، من أجل تعزيز فرص الإمارات لخطف بطاقة التأهل".

حارس الإمارات تابع: "النتيجة السلبية التي خرج بها الأبيض من المباراة السابقة أمام تايلاند كانت مؤلمة، والخسارة كانت بمثابة درس قاس، يجب الاستفادة منه بمراجعة السلبيات والعمل على تلافيها في المباريات المقبلة".

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خالد عيسى واصل: "هناك أجواء مميزة تسود أروقة المنتخب الإماراتي، والجميع يتحفز لأداء تدريبات بجدية وحماس، والجهاز الفني ليسعى لإعداد المنتخب للمباراة القادمة".

واختتم حارس مرمى العين تصريحاته قائلًا: "الجميع جاهز للمشاركة في المباراة القادمة، وأيضًا للذود عن شعار المنتخب في هذه المواجهة المصيرية التي تتطلب تضافر الجهود حتى يحقق منتخبنا تطلعات الجماهير الرياضية، ويعود من هانوي بالعلامة الكاملة".

منتخب الإمارات يستعد لمواجهة فيتنام، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023.