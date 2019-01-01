خالد جلال يضم مدبولي لقائمة الزمالك لمواجهة حرس الحدود

الزمالك يستعد لمواجهة حرس الحدود

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن خالد جلال المدير الفني لنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة حرس الحدود، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره حرس الحدود غدًا الإثنين في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الـ30 من الدوري المصري الممتاز.

وتعد مباراة الحرس هي الأولى لخالد جلال بعد توليه المسئولية خلفًا للسويسري كريستيان جروس الذي انتهى عقده مع الزمالك بنهاية مايو الماضي.

وشهدت القائمة عودة أحمد مدبولي جناح الفريق بعد طول غياب أثناء تواجد السويسري جروس حيث كان يخرج باستمرار من حساباته.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

‏حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش وعمر صلاح.

‏الدفاع: حمدي النقاز وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود حميد الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وبهاء مجدي.

‏الوسط: طارق حامد ومحمد حسن ويوسف إبراهيم أوباما وأيمن حفني وأحمد سيد زيزو وإبراهيم حسن ومحمود عبدالمنعم كهربا وأحمد مدبولي.

‏الهجوم: حميد أحداد وعمر السعيد وخالد بوطيب.