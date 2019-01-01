خالد بوطيب: لن نلعب على التعادل أمام حسين داي

الفوز أو التعادل يصعدان بالزمالك لدور الـ8 بالكونفدالية

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد المغربي خالد بوطيب؛ مهاجم الزمالك، أن الفوز فقط هو هدف فريقه خلال مواجهة نصر حسين داي الجزائري، موضحًا أن الجميع يرغب في إنهاء دور المجموعات بشكل جيد.

الفارس الأبيض يلاقي الفريق الجزائري غدًا الأحد، على ملعب 5 يوليو، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال بوطيب، خلال المؤتمر الصحفي للقاء: "جميع اللاعبين في غاية التركيز من أجل الفوز، سندخل اللقاء لاقتناص الثلاث نقاط ولن نلعب على التعادل رغم أنه يصب في مصلحة الفريق، لكننا هدفنا إنهاء دور المجموعات بالفوز على بطل الجزائر وسنقاتل من أجل ذلك".

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يذكر أن الزمالك يتصدر جدول المجموعة الرابعة برصيد ثماني نقاط، يليه بترو أتلتيكو وحسين داي بسبع نقاط، وأخيرًا جور ماهيا بست نقاط.

وكان الفريق الجزائري قد خطف نقطة التعادل خلال لقاء الذهاب بينهما في مصر، الذي انتهى بهدف لكل منهما.