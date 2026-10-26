أهدر فرصته الكبرى: حلم آسيا وارد ولكن .. هل أعلن خالد الغنام "دي لوفي" عن تطوره متأخرًا؟

حاملًا قبعة القش، وضاربًا يده في الأرض، هكذا أعلن خالد الغنام، جناح الاتفاق، أو "مانكي دي لوفي"، عن استخدامه سلاحًا جديدًا من أجل إنقاذ أصدقائه.

البطل الشهير لأنمي "ون بيس"، تجسد في احتفالات الغنام، الذي يخرج بين الحين والآخر، ليقول للجماهير إنه يتأهب لاستخدام قوى جديدة، أو الارتقاء لمرحلة جديدة في شخصيته، وهذا التطور الذي تأخر كثيرًا هذا الموسم، قبل أن يتجسد بكل قوة، في مباراة الخلود، بالجولة الحادية عشرة.

الغنام سجل واحدًا من أجمل أهداف الجولة، بتسديدة قرب منطقة الجزاء، بطريقة رائعة أعلى الزاوية اليمنى، ثم أضاف الهدف الثاني بتسديدة من "أول لمسة"، ليعود مرتديًا قبعة القش الشهيرة، ويحتفل راقصًا بثنائيته، التي أنهى بها معاناة انتظار تألقه مع الاتفاق، هذا الموسم.

تقنية "Gear 2"

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في فبراير الماضي، فاجأ الغنام الجميع، باحتفاله بهدف في مرمى الفتح، بعدما ارتدى قبعة "ون بيس"، واحتفل بطريقة استجماع دي لوفي لقواه، بضرب الأرض، لاستخدام تقنية Gear 2، والتي ظهرت لأول مرة في الحلقة 272.

هذا السلاح الذي كان يتطلب تسريع تدفق الدم في أجزاء جسده، ويزودها بالمزيد من الأكسجين والمغذيات، ما يسمح له بالتحرك بسرعة وخفة حركة أكبر.

إشارة الغنام وكأنه أعلن عن شخصيته المتطورة، قد انعكست بالفعل في الموسم الماضي، حيث أنه بعد ذلك، قدم 8 مساهمات تهديفية في 7 مباريات مختلفة، في دوري روشن، وهو الأمر الذي أشعل صراع الكبار على نجم الاتفاق، ما بين الاتحاد والقادسية، وورود اسم النصر والدرعية في الصورة أيضًا.

ولكن مع ذلك، فإن بداية الغنام مع الاتفاق، هذا الموسم، لم تكن على ما يُرام، من حيث عدم اللعب لمدة 90 دقيقة، في أي مباراة، قبل أن يلعب دور البطولة، في مباراة الخلود، بإحرازه ثنائية.

هل يعلن الغنام عن عودته متأخرًا؟

المثير أنه مع تخطي حاجز الألف حلقة، قبل أن يتقرر وقفه مؤقتًا في سبتمبر الماضي، عند الحلقة 1180، وصل دي لوفي إلى "الطور الخامس" في شخصيته، في الوقت الذي تراجع فيه الغنام كثيرًا، والسؤال هو "هل أعلن الغنام عن عودته متأخرًا؟".

رغم صدق مقولة "أن تأتِ متأخرًا خير من ألا تأتي أبدًا"، إلا أن الغنام الذي كان المرشح الأول لقيادة الجبهة اليسرى للمنتخب السعودي، بدلًا من سالم الدوسري، في وقت سابق، فإنه تلقى خبرين صادمين..

* الأول: اعتماد المدرب جورجيوس دونيس، على همام الهمامي في مركزه بالجناح الأيسر، وتألق اللاعب وحصوله على جائزة الأفضل في كأس الخليج العربي "خليجي 27".

* الثاني: عودة سالم الدوسري إلى الملاعب، بعد غياب طويل، منذ إجرائه عملية جراحية في وتر الركبة، عقب المشاركة في كأس العالم، والتي غيبته عن بداية الموسم، قبل أن يعود تدريجيًا، بالمشاركة بديلًا في آخر الدقائق، خلال مباراتي الحزم والقادسية.

ومع الاقتراب من بطولة كأس آسيا 2027، فإن الجدل قد يتمحور حول من سيقود الجناح الأيسر في المنتخب السعودي؟ خاصة وأنه قد تكون فرصة سالم الدوسري "الأخيرة" للفوز بلقب مع الأخضر، وكذلك همام الهمامي الذي قدم نفسه بكل قوة في كأس الخليج، وأثبت بأنه جدير بتلك الخانة التي شغلها "التورنيدو" طويلًا.

هذا الأمر يعني أنه يجب على الغنام، أن يقدم أطوارًا جديدة في شخصيته الكروية، وأن يقدم أداءً مذهلًا في مبارياته المتبقية، خاصة بعد أن رفع سقف الطموحات مع جماهير الاتفاق، بأن الفريق قادر على المنافسة على لقب دوري أبطال الخليج، وهو الإنجاز الذي لم يتحقق منذ عام 2006.

وكان الغنام قد عانى كثيرًا من أجل التخلص من عباءة سالم الدوسري، سواءً مع الهلال، أو المنتخب السعودي، ليأتي همام الهمامي، بمثابة الضربة الجديدة، التي تهدد أحلام نجم الاتفاق، في قيادة مركز الجناح الأيسر.