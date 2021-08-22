خالد الشنيف: نعتذر لإدارة النصر وجماهيره عن هذا الخبر حول حمدالله

الإعلامي السعودي البارز يعتذر للنادي العاصمي

تقدم الإعلامي السعودي خالد الشنيف باعتذار على الهواء مباشرة لإدارة النصر وجماهيره ونجمه عبد الرزاق حمدالله حول الخبر الذي قاله قبل يومين ويتعلق بمستقبل الهداف المغربي.

ماذا قال الشنيف حول مستقبل حمدالله قبل يومين؟

الشنيف كان قد أكد خلال برنامجه "ملعب SBC" رحيل حمدالله هذا الصيف عن النصر، مشيرًا إلى أن الدوري الإماراتي هو وجهته الأقرب.

إذ قال "ما وصلنا من معلومات أن عبد الرزاق حمدالله خارج النصر 100%، ننتظر التأكيدات خلال اليومين القادمين، وجهته الجديدة حسبما وردنا ستكون الإمارات".

حمدالله كان قد انضم للنصر صيف 2018، وقد قاد الفريق في أول مواسمه للفوز بلقب الدوري السعودي وتُوج هدافًا له بل وحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد بعدما سجل 35 هدفًا تفوق بهم على حمزة إدريس، وقد تُوج هدافًا للدوري في الموسم التالي برصيد 29 هدفًا.

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الموسم الثالث للنجم المغربي مع النصر لم يكن كسابقيه، إذ تخلله العديد من المشاكل والأزمات مع زملائه والإدارة بجانب تعرضه للإصابات والإصابة بفيروس كورونا، كل هذا جعل رصيده من الأهداف في الدوري السعودي يتوقف عند 11 هدفًا فقط.

ما الذي قاله الشنيف حول مستقبل حمدالله اليوم؟

خلال حلقة اليوم الأحد من برنامج "ملعب SBC" تقدم الشنيف باعتذاره عن صحة خبره حول مستقبل حمدالله، مشيرًا إلى أن بقاء اللاعب مع النادي السعودي يُعد أمرًا ممتازًا بالطبع.

إذ قال "نُشر خبر يوم أمس عن انتقال حمدالله من خلال هذا البرنامج، نعتذر عن صحة هذا الخبر لإدارة نادي النصر وللاعب ولجماهير الفريق، نقدم اعتذارنا عن هذا الخبر لأن المصادر أوصلت لنا أنه سينتقل، نعتذر لنادي النصر وبقاء اللاعب في الفريق أمر ممتاز بكل تأكيد".

خالد الشنيف : نعتذر لإدارة نادي #النصر واللاعب والجماهير النصراوية عن صحة خبر انتقال عبدالرزاق حمدالله.#ملعب_SBC pic.twitter.com/iapiafVBix — #ملعب_SBC (@sbcsport) August 21, 2021

يُشار إلى أن حمدالله أكد بنفسه خلال الـ48 ساعة الماضية استمراره مع النصر خلال الموسم القادم واحترامه لكافة القرارات الفنية الخاصة بالمدرب مانو مينيزيس.

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