خالد السميري: غياب جمهور الاتحاد مؤثر لكننا لا نخشى اللعب خارج أرضنا

اتحاد جدة في مواجهة صعبة أمام لوكوموتيف بعدما حقق فوزًا صعبًا في الذهاب

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

يرى خالد السميري؛ لاعب اتحاد جدة السعودي، أن فريقه لا يتأثر بالحضور الجماهيري الكبير لمنافسيه حينما يلعب خارج أرضه، مؤكدًا أن العميد لديه هدف واحد يسعى إليه وهو التأهل للدور المقبل بدوري أبطال آسيا.

العميد يحل غدًا الإثنين، ضيفًا على لوكوموتيف الأوزبكي، ضمن الجولة الرابعة من دوري الأبطال.

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وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بفوز صعب للنمور بثلاثية مقابل هدفين، حيث خطف فهد المولد هدف الفوز من ضربة جزاء في الدقيقة 4+90.

السميري قال، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "مباراة الغد مهمة لنا وسنقاتل من أجل الفوز والمحافظة على صدارة المجموعة، وإن كان لوكوموتيف فريق مميز وقدم مباراة رائعة أمامنا في الدور الأول، لكننا نجحنا في تجاوزه في النهاية".

وأضاف: "تعودنا اللعب أمام الأندية الجماهيرية وحققنا انتصارات كبيرة خارج أرضنا ولا نخشى تواجد الجمهور الأوزبكي".

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لاعب العميد اختتم: "جماهير الاتحاد حضورها مؤثر وغيابها مؤثر، تمكنا من الفوز في المباراتين الماضيتين بغيابهم، ونتطلع للاحتفال معهم بالتأهل في مباراتنا الأخيرة".

يذكر أن اتحاد جدة يتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية بست نقاط، متساويًا مع الوحدة الإماراتي صاحب المركز الثاني.

بينما يأتي لوكوموتيف في المركز الثالث بثلاث نقاط، وأخيرًا الريان القطري بثلاث نقاط كذلك.