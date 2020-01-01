خالد البلطان : الشباب يتعرض لظلم تحكيمي ونُطالب بعودة الحكام المحليين

قررنا الاستعانة بالحكام السعوديين وأبلغنا موافقتنا للجنة الحكام

طالب خالد البلطان رئيس نادي الشباب السعودي لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم بالاستعانة بالحكام المحليين لإدارة مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

البلطان قال في تصريحات تلفزيونية لقناة الرياضية السعودية : "طالبت بتواجد حكام محليين، بعدما ردت لجنة الحكام على خطابنا وأبلغتنا أن المتوفر حاليًا من الحكام الأجانب ليس حكام النخبة".

وأضاف البلطان : "قررنا الاستعانة بالحكام السعوديين وأبلغنا موافقتنا للجنة الحكام، في انتظار تطبيق القرار بشكل رسمي في المباريات المُقبلة".

المزيد من الفرق

في إطار أخر، طالب البلطان بعدم استعانة الأندية بالجاليات الوافدة لمؤازرة الفرق، نافيًا حدوث في مباراة فريقه أمام نادي النصر.

وأوضح البلطان أن النادي يخاطب المدارس والعوائل لمؤازرة الفريق لكن لم يحدث أن تم ذلك مع العمالة الوافدة مثلما يدعي البعض.

وأضاف البلطان : “الشباب ظُلم من التحكيم أمام الفيصلي وخسر اللقاء، وظُلمنا أمام نادي ضمك، ولكن لحسن الحظ نجحنا في العودة إلى المباراة وتحقيق الفوز والنقاط الثلاث”.

وكانت إدارة الليوث قد أصدرت بيانًا صحفيًا قالت فيه : ”تنفي إدارة النادي علمها التام بهذا الأمر، وتؤكد أنها تعتمد الطرق القانونية والمتعارف عليها والمعتمدة لدى الهيئة العامة للرياضية لتحفيز الجماهير الرياضية لحضور مباريات الفريق".

وأضاف البيان : "إدارة الشباب لم تلجأ لمثل هذه الأساليب في جميع المباريات السابقة التي أقيمت على أرض الشباب، وحتى في المباريات غير الجماهيرية، خاصة وأن عدد أفراد هذه المجموعات قليل جدا ولا يؤثر في أعداد الحضور الإجمالية بغرض الحصول على جائزة المليون ريال".