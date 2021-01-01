بعد إيقاف البلطان والمسعود .. السويكت يشكر وزارة الرياضة، وتعليق ساخر من مسؤول الشباب

ردود الفعل مازالت متواصلة

وجه صفوان السويكت رئيس نادي النصر شكره لوزارة الرياضة السعودية على قراراتها الصادرة مساء اليوم الجمعة بشأن قضية النادي مع الشباب حول الاتهامات التي وجهت لمسؤوليه بتوجيه إساءات عنصرية لمهاجم الليوث "سيبا".

بداية القصة كانت باتهام خالد البلطان رئيس الشباب لحسين عبد الغني المدير التنفيذي لكرة القدم بالنصر بتوجيه إساءات عنصرية للمهاجم البرازيلي، وقد تصاعدت الأحداث بنشر تويتر الشباب مقابلة مصورة مع سيبا وجه خلالها اتهامات واضحة للمسؤول النصراوي وهدد بالشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم.

اقرأ أيضًا | وزارة الرياضة تمنع رئيس الشباب من مزاولة أي نشاط رياضي

لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم أكدت براءة عبد الغني من تهمة العنصرية، وعاقبت مساء أمس الخميس الشباب ورئيسه ومهاجمه على نشر المقابلة، واليوم الجمعة أصدرت وزارة الرياضة السعودية عقوبات جديدة تضمنت منع خالد البلطان من مزاولة أي نشاط رياضي ودخول النادي ومرافقة الفريق داخليًا وخارجيًا لمدة شهرين كما أوقفت أحمد المسعود مدير المركز الإعلامي حتى نهاية الموسم القادم 2021-2022.

وأثار القرار ردود فعل واسعة على تويتر ودشنت جماهير الشباب وسمًا بعنوان "كلنا خالد البلطان"، وقد تفاعل مختلف الإعلاميين والنقاد الرياضيين معه.

السويكت أشاد عبر حسابه الرسمي على تويتر بقرارات وزارة الرياضة السعودية، مضيفًا "أشكر وزارة الرياضة وخصوصا الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على وقوفهم موقفا حازما تجاه التجاوزات والتعديات المصاحبة لمباراتي النصر والشباب، وأسأل الله له مزيدا من التوفيق والنجاح، لا زلت مؤمنا بأن لغة القانون إذا سادت نشرت العدالة بين الجميع".

أشكر وزارة الرياضة وخصوصا الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على وقوفهم موقفا حازما تجاه التجاوزات والتعديات المصاحبة لمباراتي النصر والشباب، وأسأل الله له مزيدا من التوفيق والنجاح، لا زلت مؤمنا بأن لغة القانون إذا سادت نشرت العدالة بين الجميع. — د. صفوان السويكت (@AlsuwaiketS) February 26, 2021

من جانب آخر، علق أحمد المسعود بشكل ساخر على تلك العقوبات، وذلك بنشر صورة لاحتفال نجوم الشباب بأحد أهدافهم الأربعة ضد النصر وتحميلهم مسؤولية ما حدث.

إذ كتب معلقًا على تلك الصورة "الله يسامحكم".