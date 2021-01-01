دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

خاص | 3 توصيات .. كواليس عمومية الاتحاد السعودي

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Yasser al misehal - saudi FF 2021
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توصيات من الأندية في الجمعية العمومية للدوري السعودي
شهدت الجمعية العمومية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في اجتماعها مع الاتحاد السعودي لكرة القدم، توصية من الأندية بشأن موقف عدد اللاعبين الأجانب في الموسم الجديد.

وعقدت الجمعية العمومية لأندية الدوري السعودي للمحترفين من أجل مناقشة لائحة الموسم الجديد قبل انطلاقه، مع اقتراب انتهاء النسخة الحالية التي يتبقى منها 5 جولات فقط.

وعلم "جول" من مصادر خاصة، أن الجمعية العمومية للأندية قدمت 3 توصيات لاتحاد الكرة السعودي بشأن الموسم المقبل، أبرزها هو عدد اللاعبين الأجانب في كل فريق.

المصدر أكد الأندية أوصت باستمرار عدد الأجانب في كل فريق إلى 7 لاعبين كما هو الحال في الموسم الحالي بالدوري السعودي، بالإضافة إلى عدم زيادة عدد الأندية.

وقدمت الأندية توصية أيضًا بإنشاء دوري رديف للأندية المشاركة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بداية من الموسم المقبل.

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وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن عن الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية يوم 31 مارس الماضي، والذي يقعد اليوم بحضور ممثلي الأندية الـ16.

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