خاص | يوفنتوس يستقر على بديل ديبالا من باريس سان جيرمان

علم "GOAL" أن نجم باريس سان جيرمان، أنخيل دي ماريا، قد وافق على الانتقال لصفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.

حيث ينتهي عقد اللاعب الأرجنتيني في الصيف المقبل، مما يعطي له حرية الذهاب لأي نادي، نظرًا لكونه غير مقيد بأي فريق.

فبعد رحلة طويلة في صفوف الفريق الباريسي، سيذهب دي ماريا في تحدٍ جديد لدى بطولة من أعرق وأكبر الدوريات في العالم.

ما هي تفاصيل صفقة انتقال دي ماريا؟

اللاعب المخضرم قرر عدم تجديد تعاقده مع نادي باريس سان جريمان، ويبدو أن الرغبة متبادلة أيضًا من قبل الإدارة الحالية.

وسينضم أنخيل دي ماريا نجم باريس سان جيرمان إلى يوفنتوس في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف، لمدة عام واحد فقط.

وسيكون لدى النادي الإيطالي أيضًا خيار الاحتفاظ بالأرجنتيني لمدة عام إضافي، مع تقدم المفاوضات بين جميع الأطراف المعنية بسرعة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ماذا ترك أنخيل في باريس؟

استثمر باريس سان جيرمان 52 مليون يورو في أنخيل في عام 2015 بعد أن أبعدوه عن مانشستر يونايتد، الأمر الذي أثبت في النهاية أنه صفقة رابحة.

وقضى دي ماريا السنوات السبع الأخيرة من مسيرته مع باريس سان جيرمان، وفاز بمجموعة كاملة من الألقاب المحلية.

حيث ساهم النجم الأرجنتيني بـ 92 هدفًا في لدى فريق العاصمة في 294 مباراة، بينما صنع 118 هدفًا لزملائه في الفريق، ومن المرجح أن يتم تذكره كواحد من أفضل لاعبي النادي في السنوات الأخيرة.

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