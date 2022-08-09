خاص | يوفنتوس يخلص ريال مدريد من نجم فرانكفورت قبل السوبر الأوروبي

يصل الصربي فيليب كوستيتش إلى تورينو مساء الثلاثاء ليخضع للفحوصات الطبية لصالح يوفنتوس.

نجح نادي يوفنتوس الإيطالي في إنهاء الاتفاق مع آينتراخت فرانكفورت الألماني من أجل الحصول على خدمات الجناح الصربي فيليب كوستيتش.

النسخة الإيطالية من "جول GOAL" يمكنها تأكيد أن يوفنتوس سيدفع 17 مليون يورو، متضمنة المكافآت، للحصول على خدمات الجناح الصربي.

من جانبه، أكد آينتراخت فرانكفورت رسميًا أن كوستيتش لن يتوجه مع الفريق إلى فنلندا، لخوض مباراة نهائي كأس السوبر الأوروبي أمام ريال مدريد مساء الأربعاء.

آينتراخت فرانكفورت أكد أن كوستيتش لن يتواجد مع الفريق في مواجهة ريال مدريد، بسبب الاتفاق على انتقاله إلى نادٍ جديد، دون تحديده.

وجاء في البيان الذي أصدره النادي الألماني على موقعه الرسمي: "سيتعين على آينتراخت فرانكفورت الاستغناء عن فيليب كوستيتش في كأس السوبر الأوروبي ضد ريال مدريد في هلسنكي يوم الأربعاء 10 أغسطس".

وأضاف: "يجري الجناح محادثات نهاية مع نادٍ جديد للانتقال إليه".

وقال ماركوس كروش المدير الرياضي للنادي الألماني: "قدم فيليب أداءً مثاليًا في الموسم الماضي، ولعب دورًا مهمًا في الفوز بالدوري الأوروبي، لقد قلنا دائمًا إننا لن نضع أي عقبات في طريقه إذا جاء لنا عرض جيد لجميع الأطراف، وإننا على استعداد للتحدث".

وأكمل: "نجري حاليًا محادثات واعدة مع نادٍ آخر، وهناك حل يقترب، لدينا قائمة كبيرة ولدينا الكثير من الإيمان باللاعبين الشباب الذين يستحقون جميعًا فرصة، وهم مستعدون للتحديات المقبلة".

واختتم: "بناء على طلب النادي الجديد المحتمل، سنخوض المباراة ضد ريال مدريد في غياب كوستيتش".

لذلك، سيتوجه الصربي الدولي إلى مدينة تورينو في الساعات القليلة القادمة، حيث من المنتظر أن يخضع للفحوصات الطبية لصالح يوفنتوس يوم الأربعاء.

بعد ذلك يأتي دور التوقيع الرسمي على العقود، وعند هذه النقطة سيكون كوستيتش متاحًا أمام ماسيمليانو أليجري مدرب يوفنتوس، ومن المحتمل أن يظهر للمرة الأولى ضد ساسوولو في افتتاح الدوري الإيطالي.