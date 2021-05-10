خاص | يوفنتوس يحدد مصير بيرلو بعد هزيمة ميلان القاسية!

إدارة نادي يوفنتوس تتخذ قرارها بشأن مستقبل أندريا بيرلو في صفوف البيانكونيري.

قررت إدارة يوفنتوس اليوم مصير المدير الفني للفريق أندريا بيرلو، والذي كانت تقارير صحفية قد أكدت إقالته من تدريب الفريق.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم من مصادره داخل النادي، بعد ساعات من الهزيمة القاسية أمام ميلان بثلاثية نظيفة.

إيمان يوفنتوس ببيرلو!

بحسب ما علم جول.كوم فالنادي الإيطالي يؤمن بمشروع أندريا بيرلو وقررت الإدارة استمراره في الفترة المقبلة.

المصدر أخبر النسخة الإيطالية من جول.كوم أن بيرلو سيتواجد على الأقل في لقاء الفريق القادم أمام نظيره ساسوولو يوم الأربعاء المقبل.

ماذا يحدث لو لم يتأهل يوفنتوس لدوري أبطال أوروبا؟

بحسب ما علمنا أيضًا فإدارة النادي الإيطالي لن تصبر على بيرلو لما هو أبعد من الموسم الجاري لو لم يتأهل الفريق لدوري أبطال أوروبا.

لكن ذلك يمنح المدير الفني عدة أيام قبل انتهاء الموسم، إلا أن موقف الفريق ليس بيده فقط، حيث ينتظر تعثر نابولي أو ميلان أو أتالانتا في الجولات المقبلة.

ما هو ترتيب يوفنتوس الحالي؟

يوفنتوس يحتل في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 69 نقطة، وهو المركز الذي يؤهله للدوري الأوروبي.

النادي الإيطالي يحتاج لتعثر نابولي مع الفوز في كل مبارياته المقبلة لضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا بالموسم المقبل.

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