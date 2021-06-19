خاص | يوفنتوس يتحرك ويقدم عرضه الأول لحلم جوارديولا وهدف ريال مدريد

هل ينجح في كسب خدماته؟

يستعد يوفنتوس لتقديم العرض الأول الرسمي لإدارة ساسوولو من أجل الظفر بخدمات مانويل لوكاتيلي، وذلك وفقما أكدت مصادر خاصة لجول .

اهتمام يوفنتوس بالحصول على توقيع الدولي الإيطالي ليس جديدًا، فاللاعب مرتبط بالبيانكونيري منذ منتصف الموسم المنقضي، مع تخمة من كبار أندية القارة الأوروبية تسعى خلفه أيضًا.

ومع الأداء المذهل الذي يقدمه لوكاتيلي في يورو 2020 رفقة منتخب إيطاليا، زاد المهتمون به، وهو ما دفع يوفنتوس للتحرك لكسب خدماته سريعًا.

ما هو عرض يوفنتوس للتعاقد مع لوكاتيلي؟

مصادر جول كشفت أن إدارة يوفنتوس تجهز عرضًا بقيمة 30 مليون يورو بجانب أحد لاعبيها الشباب لإقناع ساسوولو ببيع لوكاتيلي.

هذا اللاعب الشاب هو دراجوسين البالغ من العمر 19 عامًا، والذي يلقى تقدير كبير من إدارة السيدة العجوز، لكن من الصعب إيجاد مكانة أساسية له في أليانز ستاديوم.

بعرض دراجوسين، يكون يوفنتوس قد وفر لساسوولو البديل لرحيل لوكاتيلي، بجانب الفائدة المادية الضخمة من عملية البيع.

ما هي الأندية الأخرى التي تريد التعاقد مع لوكاتيلي؟

المنافسة شرسة على لوكاتيلي، فاللاعب محط أنظار المدرب بيب جوارديولا منذ مدة طويلة أملًا في اقتناص خدماته بمانشستر سيتي.

كما ظهرت أنباء في الأيام الماضية أن المدير الفني الجديد لريال مدريد كارلو أنشيلوتي قد طالب الرئيس فلورنتينو بيريز بالتعاقد مع لوكاتيلي، بعد أنباء أخرى عن اهتمام برشلونة.

وبشكل عام، فالمؤكد أن إدارة ساسوولو لن تمانع بيع لاعبها، لكنها تشترط أن يصل لها عرض بقيمة 40 مليون يورو.

كيف كانت مسيرة لوكاتيلي في كرة القدم؟

بعد بدايته مع شباب أتالانتا، انتقل لوكاتيلي إلى شباب ميلان حتى وصل للفريق الأول عام 2016، إلا أن الروسونيري أعاره إلى ساسوولو في 2018 ثم باعه في 2019 نظير 14 مليون يورو.

مع أتالانتا خلال آخر موسمين لعب لوكاتيلي 99 مباراة سجل خلالهم سبعة أهداف وصنع أربعة آخرين، وكان ذلك بوابة وصوله لمنتخب إيطاليا.

أخيرًا، سجل ابن الـ23 ربيعًا هدفين في مباراة إيطاليا بيورو 2020 أمام سويسرا، ويعد رقعة أساسية في كتيبة روبيرتو مانشيني على مدار آخر عامين.

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