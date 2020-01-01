خاص | يوفنتوس متشائم بشأن سواريز ويفكر في التعاقد مع مهاجم آخر

نبأ تعيس للغاية للمهاجم..

بدأ شعور بالتشاؤم بالنمو داخل مسؤولي يوفنتوس بشأن التعاقد مع لويس سواريز، مهاجم برشلونة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، نظرًا لتعقد إجراءات حصوله على جواز السفر الإيطالي.

وكان يوفنتوس قاب قوسين أو أدنى من الحصول على سواريز في صفقة من المتوقع أن تكون مجانًا بعد إعلان رونالد كومان، مدرب البرسا الجديد، خروج المهاجم الأوروجوياني من حساباته.

الصحف سبق وأن أشارت إلى أن الاتفاق بين سواريز ويوفنتوس قد تم، فسيُمنح مهاجم ليفربول السابق عقدًا مدته ثلاثة مواسم سيتقاضى خلاله 10 ملايين يورو عن كل موسم.

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لكن بحسب ما أشارت له مصادر خاصة لـجول، فإن عملية انتقال صاحب الـ34 عامًا إلى تورينو مهددة بالفشل بسبب تأخر حصول اللاعب على الجنسية الإيطالية.

يوفنتوس لا يمكنه التعاقد مع سواريز إلا إذا تحصل على الجنسية الإيطالية نظرًا لامتلاء قائمة البيانكونيري باللاعبين الأجانب، ويبدو أن الأمور لم تسر كما يخطط لها الطرفان حتى الآن.

الشعور حاليًا داخل إدارة يوفنتوس بدأ يتزايد بأن تأمين جواز سفر إيطالي لسواريز سيستغرق وقتًا طويلًا بسبب البيروقراطية، في الوقت الذي يطالب فيه المدرب أندريا بيرلو بسرعة التعاقد مع مهاجم صريح.

لذلك بدأت الأنظار تتجه إلى مهاجمين آخرين يأتي على رأسهم إدين دزيكو، الذي يمكنه مغادرة روما بمجرد إنهاء النادي العاصمي صفقة أركاديوس ميليك من نابولي في الساعات القليلة المقبلة.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس سيفتتح مبارياته في الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل أمام سامبدوريا، في وقتٍ لا يوجد فيه سوى كريستيانو رونالدو في مركز المهاجم الصريح بعد رحيل جونزالو هيجواين إلى إنتر ميامي الأمريكي.