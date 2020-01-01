خاص | وكيل حكيمي يكشف حقيقة عرض بايرن ميونخ لضمه

تعرف على حقيقة عرض بايرن ميونخ لضم اللاعب المغربي أشرف حكيمي نجم ريال مدريد المعار لبوروسيا دورتموند.

كشف أليخاندرو كامانو وكيل النجم المغربي أشرف حكيمي عن حقيقة اهتمام نادي بايرن ميونخ بالحصول على خدمات نجم ريال مدريد المعار لبوروسيا دورتموند.

جاء هذا في تصريحات صحفية خاصة أدلى بها أليخاندرو لصالح النسخة الألمانية من جول.كوم و"سبوكس"، وأكد خلالها أن الحديث عن انضمام حكيمي لبايرن ميونخ لا يحمل في طياته أي صدق.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن وجود رغبة من مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنتر الإيطالي وعدة أندية أخرى في الظفر بخدمات اللاعب بأقرب وقت ممكن على رأسهم بايرن ميونخ.

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وقال كامانو: "هناك أندية أوروبية كبيرة تريد الحصول على خدماته، لكنني لا أعلم تلك الإشاعة الخاصة ببايرن ميونخ من أين أتت".

وأضاف: "الأمر غير حقيقي، لا يوجد أي شخص من بايرن ميونخ أو ريال مدريد تحدث لي عن انتقال أشرف حكيمي للفريق البافاري".

وأردف: "نحن نشعر بالهدوء تجاه مستقبل حكيمي، فعلاقته جيدة بريال مدريد ولا يوجد سبب للتفاوض معهم لأن عقده مستمر حتى عام 2022، وسنرى ما الذي سيحدث عندما يعود لهناك هذا الصيف".

وأنهى تصريحاته: "لا توجد مشكلة مع زيدان على الإطلاق، حكيمي يتأقلم بشكل جيد مع الجميع في ريال مدريد، وزيدان يعرفه منذ أن كان صغيرًا".

جدير بالذكر أن حكيمي كان قد شارك في 43 مباراة رفقة بوروسيا دورتموند هذا الموسم، سجل خلالها تسعة أهداف وصنع عشرة في كل البطولات.



