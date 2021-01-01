خاص | الأهلي يحصل على موافقة الونش وينتظر رد الزمالك

تطور ملفت في عرض الفريق السعودي لضم المدافع المصري

أفادت مصادر خاصة لجول النسخة العربية أن الأهلي السعودي تلقى موافقة مدافع الزمالك "محمود حمدي الونش" على انضمامه للفريق خلال الانتقالات الشتوية الجارية، وينتظر حاليًا رد النادي المصري.

الفريق الجداوي كان قد أعلن إرساله عرض لضم الونش بالإعارة حتى نهاية الموسم الجاري مع حق شرائه نهائيًا الصيف القادم، وذلك عقب التألق الملفت للمدافع الدولي المصري خلال الموسم الماضي مع ناديه ومنتخب بلاده.

عصام سالم المتحدث الرسمي باسم الزمالك كان قد أكد جدية العرض الأهلاوي، لكن مشددًا في الوقت نفسه أنهم في النادي لم يُناقشوه أبدًا لتمسك المدرب جايمي باتشيكو بالمدافع الصلب.

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المصادر أوضحت أن وكيل أعمال الونش أرسل موافقته وموكله على العرض الأهلاوي لإدارة النادي برئاسة عبد الإله مؤمنة، وهم حاليًا في حالة انتظار لمعرفة رد الزمالك الرسمي.