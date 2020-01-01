خاص | وكيل أوزيل يوضح موقفه من الرحيل عن أرسنال

الألماني مرشح لترك أرسنال

أكد إركوت سوجوت، وكيل نجم أرسنال مسعود أوزيل، أن مستقبل اللاعب في ناديه لم يحسم بعد، وأنه قد يغادر المدفعجية مستقبلاً.

وينتهي عقد اللاعب ذو الأصول التركية في يونيو 2021، وحتى الآن لم تبدأ محادثات لتمديد بقائه في العاصمة لندن، وسط شائعات ربطته بفنرباخشه.

وقال وكيل اللاعب مع "جول": "لا تعرف أبداً في كرة القدم، بداية، لا يمكن توقع انتقالات اللاعبين، قلت من قبل، أوزيل سعيد في أرسنال".

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وأضاف: "يملك عقداً ولا يوجد تغيير، سنرى ما يحمله المستقبل عندما ينتهي العقد، ولكن حالياً لا يوجد ما أضيفه".

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وعاد الوكيل للحديث على واقعة الاعتداء على اللاعب الصيف الماضي: "هذا جزء من عملنا كوكلاء، ليست الواقعة الأولى ولكن المهم العمل مع النادي بتلك الأمور".

وختم: "نريد مساعدة اللاعبين لأن عندما يحدث أمراً مماثلاً تحاول حماية اللاعب وتأمينه مستقبلاً ليركز على كرة القدم فقط".

وتراجع دور أوزيل في الموسم الجاري بعد أن استبعده المدرب السابق أوناي إيمري من حساباته، ولكن عاد للعب مجدداً مع ميكيل أرتيتا.