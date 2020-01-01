خاص | وكيل أعمال بابتيستاو يكشف حقيقة مفاوضات الهلال معه

وكيل أعمال اللاعب البرازيلي يتحدث عن انتقاله للهلال.

كشف وكيل أعمال البرازيلي ليو بابتيستاو، لاعب نادي وهان زال الصيني، عن حقيقة ما تردد حول مفاوضات نادي الهلال معه، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت بعض التقارير الصحفية، قد أكدت على أن مسؤولي نادي الهلال، دخلوا في مفاوضات مع النادي الصيني، من أجل التعاقد مع اللاعب البرازيلي بابتيستاو.

وتواصل "جول" مع وكيل أعمال البرازيلي بابتيستاو، حيث أكد على أن ما يتردد غير صحيح، خاصة وأن اللاعب مرتبط بعقد مع ناديه خلال الفترة الحالية، ولا يستطيع الانضمام لأي فريق آخر.

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ورفض بابتيستاو نفي مفاوضات الهلال مع النادي الصيني، ولكن ما أكده أنه من الصعب انتقال اللاعب إلى الفريق السعودي، لأنه مرتبط بعقد يمتد حتى صيف 2021.

واختتم وكيل أعمال بابتيستاو تصريحات مشددًا على صعوبة انتقال لاعبه إلى نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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بابتيستاو صاحب الـ28 عامًا كان لاعبًا في أندية أتليتكو مدريد وريال بيتيس وفياريال وإسبانيول، قبل الانتقال إلى فريقه الصيني الحالي في صيف 2019.