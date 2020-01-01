خاص - وكيله: ساسي تحامل على نفسه أمام زيسكو.. ولن يرحل عن الزمالك

فوز نادي الزمالك ساهم في رفع رصيده إلى 7 نقاط محتلاً بهم المركز الثاني في المجموعة الأولى

شهدت مدرجات ملعب السلام دعم مهند عون وكيل أعمال اللاعب الدولي التونسي فرجاني ساسي للاعب في مباراة الزمالك التي جمعته أمس أمام نادي زيسكو الزامبي.

وحقق الزمالك الفوز أمس بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الرابعة بالمجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا.

وعبر تصريحاته لجول، طمأن وكيل فرجاني جماهير الزمالك على اللاعب، مؤكدًا إنه تحامل على نفسه من أجل استكمال المباراة رغم الإصابة التي تعرض لها.

كما أكد عون على أن المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون طلب من عدم اللاعب عدم استكمال المباراة إلا إنه تحامل على نفسه.

وحول إمكانية رحيل اللاعب عن الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الحالي، نفى وكيل ساسي أن يكون لديه نية للرحيل حاليًا مؤكدًا على استمراره مع الفريق.

وكانت العديد من التقارير قد ربطت ساسي بالرحيل عن القلعة البيضاء في ظل رغبة أكثر من نادٍ سعودي ضم اللاعب، وهو ما نفاه وكيله.

حسابات تأهل الزمالك عن المجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا

يُذكر أن فوز نادي الزمالك ساهم في رفع رصيده إلى 7 نقاط محتلاً بهم المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف المتصدر نادي مازيمبي.