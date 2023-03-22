خاص | هل يرحل هيرفي رينارد عن منتخب السعودية؟ .. مصدر مسؤول يحسم الجدل

الجدل يصاحب المدرب الفرنسي في معسكره الحالي مع المنتخب السعودي

shahid

منغمر الفرنسي هيرفي رينارد؛ المدير الفني لمنتخب السعودية، حاليًا في معسكر الأخضر، ضمن التوقف الدولي الحالي، لكن الأخبار تلاحقه بكثرة والجدل وراؤه.

الفرنسي يستعد حاليًا لقيادة الأخضر لمواجهتي فنزويلا وبوليفيا وديًا يومي 24 و28 من مارس الجاري.

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لكن تقارير فرنسية تحدثت عن اقترابه من قيادة منتخب السيدات في بلاده خلال الفترة المقبلة، استعدادًا لخوض غمار منافسات كأس العالم، وهو ما أثار بعض الجدل في المملكة، خاصةً وأن الأنباء تزداد قوة يومًا تلو الآخر.

وبالرجوع لمصدر مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم، فقد أكد لـ"GOAL" استمرار رينارد في مهمته مع الأخضر، نافيًا رحيله خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن اتحاد القدم متمسك بالمدرب الفرنسي، لاستكمال المشروع الذي بدأوه في 2019م، خاصةً وأنه خلق بيئة صحية ورفع من طموح اللاعبين، لتحقيق المزيد من النجاحات في الفترة المقبلة.

يذكر أن رينارد مرتبط بعقد مع المنتخب السعودي حتى عام 2027م، وزاد تمسك المسؤولين به بعدما حقق إنجازًا في كأس العالم قطر 2022 بالفوز أمام الأرجنتين 2-1، في الجولة الأولى.

Shahid