خاص - لاعب ليفربول السابق: سنفوز على توتنهام وصلاح متواضع للغاية

حان ميعاد نهائي دوري الأبطال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

توقع فيليب ديجين، لاعب ليفربول وبازل السابق، أن ينجح الريدز في حسم نهائي دوري أبطال أوروبا لحسابهم، كما أشاد بنجم الفريق محمد صلاح وإمكانياته.

الدولي السويسري السابق مثل ليفربول في 13 مباراة في الفترة ما بين 2008 و2010، ولكن تعرض لعديد الإصابات خلالها.

وقال ديجين في حديثه مع بنيامين كواريز وتوم بينيت من "جول": "أعتقد ليفربول سيفوز بسبب أنه الفريق الأفضل وقدم موسم ممتاز على صعيد البطولة والبريميرليج".

وأكمل: "كلوب هو أحد أفضل المدربين في الكوكب في وقتنا الحاضر، يعجبني الفريق ككل، مزيج مميز بين لاعبي الخبرة والشباب".

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ماذا يحدث عندما ترى فريقك المفضل.. لا شيئ غير الصراخ 😂pic.twitter.com/YXKCdqKaal — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 1, 2019

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وحول زميله السابق في بازل صلاح: "هو شخص متواضع للغاية، أنا سعيد لمقابلته بعد سنواتنا في بازل، في أرضية الملعب هاديء للغاية ولا يمكن توقعه".

وأضاف: "يملك المزيج الصحيح من السرعة والمهارة والقدرة على التسجيل من أي مكان، أتمتع بمشاهدته في الملعب".

وعاد ديجين للحديث عن فترته في ليفربول: "رغم تعرضي لإصابات عدة، ولكن استمتعت بها، أجواء أنفيلد والجماهير لا تنسى".

ويلعب ليفربول أمام توتنهام مساء اليوم، السبت، في العاصمة الإسبانية مدريد بنهائي دوري الأبطال.