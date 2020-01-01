خاص.. ناجلسمان: من الصعب تعويض فيرنر وهذا المدرب يركض مثل الديناميت

تحدث أيضاً عن رأيه في استئناف دوري أبطال أوروبا

كشف يوليان ناجلسمان المدير الفني للايبزيج الألماني، عن موقفه من تعويض رحيل مهاجمه تيمو فيرنر، بعد الأنباء المتزايدة حول اقترابه من تشيلسي.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت اتفاق البلوز على دفع الشرط الجزائي في عقد فيرنر مع لايبزيج، والذي يبلغ حوالي 50 مليون جنيه استرليني.

المدرب الألماني يستعد لمواجهة فريقه السابق هوفنهايم ببطولة الدوري مساء اليوم الجمعة، لذلك قرر التحدث في حوار خاص لـ"جول" عن بعض كواليس حياته التدريبية.

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وقال ناجلسمان عن إمكانية تعويض فيرنر:"لا يمكن استنساخ لاعب، لو رحل تيمو عن الفريق سيكون الهدف هو تعويضه بالتسجيل 34 مرة، ستكون هذه هي المهمة الرئيسية".

وأضاف:"فكرة تعويضه بلاعب واحد فقط تبدو صعبة، الأهم هو الحصول على نفس النتيجة التي كنا نحصل عليها في حالة وجوده مع الفريق".

وأما عن مشاركته مع لايبزيج بدور الثمانية لدوري أبطال أوروبا قبل رحيله:"لو استقر على مغادرة النادي، سيكون حلاً معقولاً بالنسبة لي نعم".

مدربه المفضل:"هناك الكثير من المدربين طريقة لعبهم تشبه أسلوبي، ولكن على سبيل المثال دييجو سيميوني ينتهج نفس الطريقة لسنوات طويلة، ليس ممتعاً لأي لاعب ولا يعتبر الأكثر إثارة".

وتابع:"رغم كل ذلك ستجد الجميع يستمع له ويتبع تعليماته بدون قيود أو شروط، أي مدرب يلعب بطريقة 4/4/2 مسطحة يتم حرقه تماماً بعد عامين، ولكن هذا لم يحدث مع سيميوني، فهو يركض مثل الديناميت ويتمتع باحترام كبير جداً من لاعبيه".

دوري أبطال أوروبا:"نؤمن بحظوظنا في التأهل للنسخة القادمة، المهمة ليست سهلة ولكن هدفنا المركز الثالث، وأما البطولة الحالية، بكل تأكيد نريد الاستمرار في اللعب واستئناف البطولة بعدما ظهرنا بصورة جيدة".

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وفي نهاية حديثه تطرق المدرب الشاب لصعوبة استكمال دوري الأبطال هذا الموسم، بسبب التعقيدات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا وتوقف النشاط في مارس الماضي.

يذكر أن لايبزيج تأهل لدور الثمانية للأبطال، بعد تغلبه على توتنهام في دور الـ16، بينما يحتل الفريق المركز الثالث بجدول الدوري الألماني بـ59 نقطة، مقابل 70 لبايرن ميونخ المتصدر.