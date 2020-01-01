خاص | ناجلسمان: برشلونة كان سيئًا وفليك صديقي

أبرز ما جاء في حديث ناجلسمان الخاص لـ جول قبل نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

قال يوليان ناجلسمان المدير الفني لنادي لايبزيج إن مواجهة بايرن ميونخ أمام برشلونة كانت لا تصدق من حيث قوة الفريق البافاري والهشاشة التي ظهر بها الكتلان.

وتأهل بايرن ميونخ ولا يبزيج إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث عبر الأول من بوابة برشلونة والثاني من بوابة أتلتيكو مدريد.

وحول مواجهة الفريق البافاري أمام برشلونة قال: "بايرن كان جيدًا بشكل لا يصدق، كان جميع اللاعبين جشعين وأظهروا مستوى عالٍ من الحدة، ولكي نكون صادقين، كان برشلونة سيئًا أيضًا"

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وأضاف: "سيميوني يقول إن الظهير الأيمن لدينا قدم مباراة مثالية؟ لا يوجد شيء اسمه مباراة كرة قدم مثالية، لكن عندما ترى ما يحدث يمكنك أن تحدد المواقف المثالية التي كان فيها فريقك"

وحول الخطة التي سيطبقها ضد باريس سان جيرمان قال: " من المهم العمل الجماعي أولاً وقبل كل شيء، علينا أن نتأكد من أننا نمنع هجماتهم من الوصول إلى العمق لدينا"

وتابع: " لديهم مناطق محددة يريدون اللعب فيها أمام خطوطنا، لقد توصلنا بالفعل إلى فكرة عن كيفية إغلاق هذه المساحات، الهدف هو إدراك مقدار الضغط الذي يمارسه الخصم"

وحول هانز فليك قال: "أعرفه منذ أن كان في هوفنهايم، لقد هنأني عقب تجاوز أتلتيكو مدريد وهنأته عقب الفوز على برشلونة، لدينا علاقة مميزة"

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يذكر أن هناك احتمال أن يتلاقى لايبزيج أمام بايرن ميونخ في نهائي دوري أبطال أوروبا في حال عبر الأول باريس سان جيرمان وعبر الثاني أولمبيك ليون.