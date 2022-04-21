خاص| ميلان يضع لوكاكو أولوية ويوفر له مهربًا من تشيلسي!

يمكن لنادي ميلان الإيطالي أن يوفر طريقة لهروب روميلو لوكاكو من فريق تشيلسي بعض الفترة الصعبة التي يمر بها حاليًا في البلوز.

لوكاكو الذي اصطدم بتوماس توخيل بعد تصريحاته عنه في وقت سابق، بات يشارك قليلًا مع الفريق اللندني وغاب عن مستواه المعهود.

وبحسب ما علمه "GOAL" فإن هناك أمل يتواجد في معضلة البلجيكي من خلال انتقاله للنادي الإيطالي، الغريم لإنتر، الفريق الذي لعب له روميلو قبل عودته لتشيلسي.

كيف يمكن أن ينتقل لوكاكو لميلان؟

بعد توقيعه للبلوز مقابل 100 مليون جنيه استرليني، فإن التكلفة لا يمكن تصورها بالنسبة لمالكي ميلان الحاليين، أو في الواقع، أي فريق تقريبًا خارج الفرق الكبيرة في إنجلترا.

علاوة على ذلك، فإن أجره البالغ 325 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا هو أكثر مما سيدفعه أي فريق أوروبي كبير تقريبًا.

ومع ذلك، فهناك أمل في أن يصل مالك جديد إلى تشيلسي خلال الأسبوع المقبل سيقلص خسائره ويعرض بيع اللاعب بسعر أقل للسوق، حيث أن لوكاكو لا يعمل بشكل جيد مع مدرب النادي.

وعلى الجانب الآخر، فتشير التقارير لوجود مفاوضات بين بنك إليوت المالك لميلان، مع شركة الاستثمارات البحرينية "إنفستكورب" بشأن بيع النادي لهم.

ويمكن أن تتم تلك صفقة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مما يسمح بوضع استراتيجيات جديدة لفترة الانتقالات الصيفية.

فهذا الموسم كان يفتقر ميلان إلى مهاجم مميز حيث يقضي زلاتان إبراهيموفيتش وقتًا في غرفة العلاج أكثر مما يقضي في الملعب، وأوليفييه جيرو لم يعد كما كان في السابق.

وتم ربط عودة لوكاكو لنادي إنتر، لكن يبدو أن هدف النيراتزوري الأول هو التعاقد مع مهاجم ساسولو جيانلوكا سكاماكا.

لماذا يترك تشيلسي لوكاكو؟

بدأ لوكاكو مباراتين فقط في الدوري ولم يشارك في أي مباريات أوروبية منذ بداية فبراير، ووجد نفسه على الدكة كثيرًا في الآونة الأخيرة.

إلى جانب ذلك، فقد دعم الجماهير، وحصل على بعض صيحات الاستهجان بعد استبداله في آخر ظهور له في الخسارة 4-2 على أرضه أمام آرسنال.

ترجع عدم شعبيته إلى مزيج من افتقاره لمستوى التهديف وأيضًا بسبب مقابلة مثيرة للجدل غير مصرح بها قد أجراها مع سكاي إيطاليا مما أدى إلى نفور مشجعي ناديه في ديسمبر.

وهناك شعور بأن بيع اللاعب قد يكون ضروريًا للتغلب على الحالة الغير مستقرة بينه وبين المدرب توماس توخيل.

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