خاص - ميرتساكر يكشف عن توقعاته لربع نهائي دوري أبطال أوروبا

توقع مفاجأة جديدة في مرحلة الإياب

تحدث النجم الألماني المعتزل بيير ميرتساكر، عن رؤيته لدور الثمانية للنسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

ميرتساكر قرر إنهاء مشواره مع الساحرة المستديرة الموسم الماضي، متجهاً للعمل مدرباً لفريق أكاديمية أرسنال.

العملاق الألماني أبدى رأيه في مواجهات ربع نهائي الأبطال، في حوار خاص مع "جول"، والتي تبدأ مباريات الإياب منها مساء اليوم الثلاثاء.

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وعن مباراة ليفربول وبورتو:"الريدز يتمتعون برحلة جيدة حتى الآن، ينافسون مانشستر سيتي على البريميرليج، وكذلك حظوظهم قوية في الأبطال".

وأضاف:"أثق في قدرات كلوب بتحميس اللاعبين وخلق الروح التنافسية لديهم، ومع ذلك أرى مانشستر سيتي هو الأقرب للفوز بالدوري".

توتنهام وسيتي بعد خسارة الأخير 1/0 بالذهاب؟:"بيب لازال يستطيع الفوز في دوري الأبطال؟ بكل تأكيد وأتوقع تأهل مانشستر سيتي".

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وتابع:"مباراة العودة ستكون مختلفة تماماً على ملعبهم، توتنهام عانوا العديد من المشاكل في كل مرة يلعبون فيها على ملعب الإتحاد بل تعرضوا لهزائم ثقيلة، كما أنهم سيدخلون اللقاء بدون هاري كين، بالنسبة لي النهائي سيكون بين سيتي وبرشلونة".

أياكس ويوفنتوس:"ربما تكون هناك مفاجأة أخرى، ولكن رونالدو سيكون عامل حاسم للمباراة، يوفنتوس لازال لايمتلك الخبرة الكافية في الأبطال، فوز أياكس على ريال مدريد تحذير كافي لهم ويمكنهم فعلها في تورينو".

وفي نهاية حديثه توقع ميرتساكر رحيل العديد من نجوم الفريق الهولندي، نظراً لخضوعهم تحت مراقبة العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا.