خاص | " مورينيو هو الأفضل بمسيرتي وهذا ما فعله في ريال مدريد لإنهاء سيطرة برشلونة"

نجم ريال مدريد السابق في حوار خاص مع جول

في حوار خاص مع "جول" كشف إستيبان جرانيرو لاعب وسط ريال مدريد السابق، عن كيفية قيام المدرب جوزيه مورينيو بإنهاء سيطرة برشلونة وبيب جوارديولا على الكرة الإسبانية في موسم 2012\2013.

الفريقان يستعدان لمواجهة جديدة في الكلاسيكو الليلة، والتي ستساهم بشكل كبير في تحديد مسار المنافسة على لقب الليجا خلال هذا الموسم.

وبهذه المناسبة تحدث جرانيرو عن تفاصيل تجربته مع مورينيو، وصراع المدرب البرتغالي مع نظيره الإسباني جوارديولا.

ماذا قال جرانيرو؟

لاعب الوسط الإسباني قال في تصريحاته:"ربما كان الصراع الأكبر في كرة القدم منذ صراع أرسين فينجر والسير أليكس فيرجسون في الدوري الإنجليزي".

وأضاف:"كل فريق كان له خطته الخاصة ومجموعة رائعة من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، هوية مختلفة تمامًا، ولكن كل منهما كان يسعى نحو الفوز".

وتابع:"برشلونة كانوا فريقًا رائعًا لذلك الكل كان يقدرنا على ما فعلناه، حيث نجحنا في الحصول على اللقب وفزنا في كامب نو وأنهينا المسابقة بـ100 نقطة".

اقرأ أيضًا .. صمود أمام العواصف وتعديلات دفاعية .. رحلة زيدان وكومان من الشك للقمة قبل الكلاسيكو

واستكمل:"برشلونة وقتها كان أحد أفضل الأندية في التاريخ، اعتمد النادي وقتها على لاعبين من الأكاديمية ولعبوا كرة قدم مذهلة مع تقديم ليونيل ميسي أفضل مستوياته، ومع ذلك تغلبنا عليهم".

يذكر أن ريال مدريد نجح خلال موسم 2012\2013 في الفوز بالدوري بعد غياب 4 مواسم، حيث فاز في الكلاسيكو الأخير لهذا الموسم بهدفين مقابل هدف، بثنائية سامي خضيرة وكريستيانو رونالدو.

تجربته في مدريد

وواصل جرانيرو حديثه:"قضيت عامين مع مورينيو في ريال مدريد، هو المدرب الأفضل الذي عملت معه من وجهة نظري، من الناحية الفنية وكذلك عقليته وعلاقته مع اللاعبين".

وأضاف:"هو يتعامل بكل أمانة مع اللاعبين في كل المواقف، كنا خلف النسخة الأفضل في تاريخ برشلونة، ولكنه رفض التعامل من منطلق أننا الفريق الأقل في المكانة ومنحنا الثقة والقدرة على القتال".

وأشار اللاعب السابق لريال إلى فوز الفريق وقتها بلقب كأس ملك إسبانيا في الموسم الأول، قبل الحصول على الدوري، ثم التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا والخسارة من بايرن ميونخ بركلات الترجيح، مؤكدًا أن الفضل كله يعود إلى مورينيو.

وأوضح جرانيرو:"ما حدث كان الإنجاز الأفضل لي طوال مسيرتي الكروية وكل هذا بسببه".

اللعب مع رونالدو

صاحب الـ33 سنة تطرق إلى اللعب بجوار كريستيانو رونالدو قائلًا:"كان اللاعب الأفضل في العالم مع ميسي، كانا بعيدان تمامًا عن باقي اللاعبين، استمتعت باللعب بجواره وألهمني كثيرًا".

واستكمل:"رونالدو دائمًا يريد المزيد، مقاتل حقيقي ولا يفقد الأمل أبدًا عندما نكون متأخرين، حتى أثناء التقدم بأكثر من هدف هو يريد تحقيق الأفضل".

أين جرانيرو الآن؟

لاعب الوسط المخضرم المعروف عنه دقة التمرير والرؤية العالية في وسط الملعب، تخرج من أكاديمية ريال مدريد ورحل عن النادي في 2008 منتقلًا إلى خيتافي قبل العودة مرة أخرى بعدها بعام واحد.

وانتقل بعدها جرانيرو إلى كوينز بارك رينجرز الإنجليزي، ثم إلى ريال سوسييداد، ومنه إلى نظيره إسبانيول في صفقة انتقال حر في 2017.

الآن مسيرة اللاعب انخفضت بشكل ملحوظ، حيث يلعب في نادي ماربيلا بدوري الدرجة الثالثة، حيث انضم للفريق في شهر يناير الماضي.