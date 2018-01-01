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خاص| منافسة بين برشلونة وفالنسيا لضم موهبة بوكا جونيورز

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a24.com
اللاعب الواعد يبلغ من العمر 18 عاماً..

أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

علم جول أن نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني قد تلقى عروضاً رسمية لضم لاعبه الشاب أوجوستين ألميندرا، من برشلونة وفالنسيا الإسبانيين.

 

وبحسب التقارير الواردة فإن لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عاماً قد لفت أنظار العديد من الأندية الكبرى أيضاً مثل ريال مدريد وأتلتيكو وفياريال في إسبانيا، بالإضافة إلى يوفنتوس ونابولي في إيطاليا.

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حتى الآن كان فالنسيا هو أول من تواصل مع إدارة بوكا، تلاه برشلونة ليصبحا العرضين الرسميين الوحيدين حتى تلك اللحظة.

وبحسب ما علمه جول فإن برشلونة وفالنسيا يسعيان جدياً لإنهاء الأمور في سوق الانتقالات الشتوية (يناير)، سواء في صفقة انتقال دائم أو إعارة مع حق الشراء.

يذكر أن بوكا قد خسر نهائي كأس ليبرتادورس أمام الغريم ريفر بليت بالسقوط 3-1 في الوقت الإضافي للإياب، بعد نهاية الذهاب بالتعادل 2-2.

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