خاص - مفاوضات متقدمة بين روما ومدرب شاختار

متقدماً على دي زيربي وميهايلوفيتش..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

باتت المفاوضات بين روما الإيطالي وبين باولو فونسيكا مدرب شاختار دونيتسك الأوكراني في مرحلة متقدمة.

وعلم جول أن مدرب شاختار الذي يجري الآن مفاوضاته مع نادي العاصمة الإيطالية، يقترب من التوقيع للجيلاروسي في وقت ما خلال الأسبوع الجاري.

ويملك البرتغالي فونسيكا -46 عاماً- عقداً مع شاختار ينتهي صيف العام المقبل (2020)، وبالتالي سيتعين على روما دفع مقابل فسخ هذا التعاقد، وهو ما لا ينتظر أن يعطل أي شيء في الصفقة.

ويتحدث جيانلوكا بيتراتشي المدير الرياضي الجديد لروما مع ماركو أبرو وكيل فونسيكا لإتمام الأمور بأسرع وقت ممكن، عقب تأكيد المصادر المقربة لوجود المفاوضات.

وحاز فونسيكا على الكثير من المديح بعد عمله في أوكرانيا، حيث تولى قيادة شاختار في 2016 خلفاً لأسطورة النادي ميرسيا لوسيسكو، ويحافظ على تأهله إلى دوري أبطال أوروبا رغم عدم لعبه على ملعبه إثر الصراع الدائر.

يذكر أن روبرتو دي زيربي مدرب ساسولو وسينسيا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا كانا أقرب المرشحين لتولي قيادة روما، حتى ارتفعت أسهم فونسيكا إلى هذا الحد.