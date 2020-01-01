خاص | مفاوضات لوشيسكو وشالكه؟ مصدر هلالي يكشف الحقيقة

هل يفاوض شالكه مدرب الهلال السعودي؟

أكدت تقارير صحفية رومانية، مساء أمس الإثنين، على أن رازفان لوشيسكو، المدير الفني لفريق نادي الهلال، أصبح ضمن اهتمامات نادي شالكه الألماني، من أجل التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.

لوشيسكو قاد الهلال للتتويج ببطولتي دوري أبطال آسيا 2019، والدوري السعودي للمحترفين 2019-2020، حيث يقدم الزعيم معه أداءً مميزًا خلال الفترة الحالية.

فرانكو فرانكوفيتش وكيل أعمال لوشيسكو، قال خلال تصريحات لصحيفة "برو سبورت" الرومانية، أنه قام بعرض السيرة خدمات مدرب الهلال على نادي شالكه الألماني، بعد موافقة من المدرب شخصًا.

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فرانكوفيتش قال: "عرضت اسم رازفان على إدارة شالكه، ولا أعلم إن كانت لديهم الشجاعة لاختياره لتدريب الفريق أم لا، وفي رأيي هو الشخص المناسب لهذه المهمة، وستتخذ الإدارة قرارها خلال الأيام القليلة المقبلة، وخلال يومين سنعرف القرار النهائي".

وأكد مصدر بنادي الهلال لـ"جول" صحة ما قاله وكيل أعمال لوشيسكو، مضيفًا بأن لوشيسكو لم يلقى مفاوضات من أي فريق، إنما تم طرح اسمه على نادي شالكه عن طريق وسيط فقط.

المصدر شدد على أن المفاوضات بين لوشيسكو وشالكه لم تحمل طابع الجدية حتى الآن، ولم ترتق الأمور عن مجرد عرض اسمه على إدارة النادي الألماني.

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شالكه يبحث خلال الفترة الحالية عن مدرب يقود الفريق من دوامة الهزائم المتتالية، حيث خسر الفريق أمام بايرن ميونخ بثمانية أهداف دون رد، ثم أمام فيردر بريمن بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات الدوري الألماني.

يأتي ذلك بعدما قرر مسؤولي نادي شالكه إقالة المدرب ديفيد فاجنر، بعد البداية المحبطة للفريق بالدوري الألماني هذا الموسم.