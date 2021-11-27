خاص | مفاجأة .. باريس لا يمانع رحيل بوتشيتينو إلى مانشستر يونايتد بشرط!

يرفض نادي باريس سان جيرمان فكرة التفريط في مديره الفني ماوريسيو بوتشيتينو خلال الموسم الجاري لصالح مانشستر يونايتد أو أي فريق.

جاء هذا بحسب ما علم جول.كوم، لكن النادي لا يرفض الفكرة بشكل مطلق، ولا يرى مانع من رحيل المدرب بنهاية الموسم.

وسيتفاوض باريس سان جيرمان مع أي طرف يريد الحصول على خدمات المدير الفني الأرجنتيني في الصيف المقبل، لكن فكرة الرحيل في منتصف الموسم مرفوضة تمامًا.

يأتي هذا بالرغم من تصريحات المدير الرياضي للفريق ليوناردو، والذي أكد الرفض التام لفكرة رحيل المدير الفني الحالي.

وكان ليوناردو قد أكد في تصريحات مطلع هذا الأسبوع أن فريقه لا يفكر في تغيير المدير الفني ولم يتفاوض مع أي شخص، نافيًا التواصل مع زين الدين زيدان.

وقال ليوناردو: "لا نريد لبوتشيتينو أن يرحل، لم يطلب هو ذلك من النادي ولا توجد لدينا أي مفاوضات مع أي طرف في ذلك الشأن".

جدير بالذكر أن جول كان قد علم أن بوتشيتينو نفسه لا يمانع فكرة تدريب مانشستر يونايتد، لكنه يفضل أن يوافق باريس على رحيله قبل التفاوض مع الشياطين الحمر.