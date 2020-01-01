خاص | مرشح لرئاسة برشلونة: نخطط لصنع جوارديولا جديد، وعلى الأساطير الرحيل

لويس فيرنانديز ألا المرشح الرئاسي لنادي برشلونة يتحدث عن برنامجه من أجل الفريق الكتالوني حال نجح في الانتخابات.

أكد لويس فيرنانديز ألا المرشح لرئاسة نادي برشلونة أن برنامجه يحمل الكثير من التغييرات في مستقبل الفريق بعد فترة جوسيب ماريا بارتوميو التي وصفها بالفوضوية.

جاء هذا في تصريحات خاصة أدلى بها لصالح النسخة الإسبانية لجول.كوم، وأكد خلالها أنه يبحث عن صناعة جوارديولا جديد، وتطرق كذلك لإمكانية رحيل بعض النجوم، وتحدث عن مستقبل ميسي وعدة أمور أخرى.

وقال فيرنانديز: "بارتوميو لم يكن يملك أي خطة من أجل برشلونة، كل تصرفاته قائمة على الارتجال في الأساس، ولا يمكن لأي شخص أن يقوم ذلك هنا".

وأضاف: "النادي في حاجة للتجديد، تفكيري لا يخص بارتوميو فقط، لدينا الكثير من الأفكار التي ستجعل برشلونة أحد أعظم الاندية من جديد".

رسميًا.. الإعلان عن موعد انتخابات برشلونة والرئيس التاريخي يعلن ترشحه

وأردف عن المدير الفني في مشروعه: "الأسبوع المقبل سنعلن عن المدير الفني، ونريد جارسيا بيمينتا على دكة التدريب، مثلما كان الحال في بايرن ميونخ، لم يكن أي شخص يعرف هانز فليك، أظن أن بيمينتا سيكون جوارديولا الجديد".

وتطرق للحديث عن إمكانية توحيد الجهود مع مرشح آخر وقال: "ذلك الأمر ليس في نيتنا بالوقت الحالي، نحن نريد أن نكون مفاجأة الانتخابات القادمة، وسنستمع للجميع لكننا لن نتحد مع أي شخص".

وقال عن ليونيل ميسي قائد الفريق ومشكلته الأخيرة: "لقد تحدثنا مع الدوائر الخاصة به وطلبنا منه أن يعيد تفكير في مستقبله، وبالفعل حدث ذلك، ومن الجيد أنه استمر، لكن سيكون هناك بعض الأساطير الذين سيكون عليهم التنحي جانبًا".

واستدرك: "بالمناسبة ميسي بالنسبة لي مثل روجر فيدرر، وأعتقد أنه يستطيع اللعب لسنوات عديدة، وفي أبريل المقبل سيكون هناك إدارة جديدة ربما تستطيع أن تقنعه بالمشروع الجديد، لكن لو قرر إنهاء رحلته هنا سيكون علينا أن نضع له تمثالًا أمام النادي".

وأنهى تصريحاته: "لو كنت مكان بارتوميو وقت أزمة ميسي لتحدثت معه، ربما كان ليونيل مخطئًا فيما يتعلق بطريقة إبلاغ النادي برحيله عن طريق الفاكس، وعليه أن يتذكر أن برشلونة ليس بارتوميو، لكنه أظهر احترامه للجميع عندما تحدث بشكل علني".

جدير بالذكر أن انتخابات برشلونة الجديدة ستقام في الـ 21 والـ 22 من شهر مارس من العام الجديد، بحسب ما أعلنت الإدارة مساء الأمس.