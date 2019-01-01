خاص جول - مدرب نيجيريا يوضح أسباب استبعاد أجايي من أمم إفريقيا

المنتخب النيجيري من ضمن المرشحين لتحقيق كأس الأمم الإفريقية

محمود ضياء فيسبوك تويتر

كشف جيرنوت روهر، المدير الفني للمنتخب النيجيري، عن سبب عدم ضم جونيور أجايي مهاجم الأهلي المصري لقائمة النسور في كأس الأمم الإفريقية 2019.

ويشارك المنتخب النيجيري في البطولة ضمن منتخبات المجموعة الثانية السهلة نسبيًا، بجانب كلًا من غينيا ومدغشقر وبوروندي.

وقال روهر في تصريحات خاصة لـ"جول": "أجايي كان ضمن قائمة الانتظار، لدينا عدد كبير من المهاجمين لذلك الأمر لم يكن سهلًا بالنسبة له للتوجد في القائمة النهائية ولكنه واحد من سبعة لاعبين قد يتواجدون في أي وقت".

أجايي يقدم مستويات رائعة مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة مما جعله من أبرز المحترفين في الدوري المصري الممتاز، وجعله يدخل حسابات مدرب نيجيريا.

وأضاف مدرب نيجيريا: "إذا كان أجايي في مصر سنقوم بدعوته للتدريبات وإعطاءه الفرصة للتواجد مع المجموعة والتكيف مع الأجواء، وقد يكون لديه فرصة مع منتخب نيجيريا بعد بطولة أمم إفريقيا".

إقرأ أيضًا - إفريقيا مع جول - جيرنوت روهر عن حظوظ نيجيريا في البطولة واستبعاد إيهيناتشو وأجايي ومستقبل لاعبيه

واختتم المدرب الألماني حديثه عن موقف أجايي: "لا نغلق الباب أمام أي لاعب ونحاول دائمًا متابعة جميع لاعبينا في كل مكان".

ويبدأ منتخب نيجيريا مبارياته في كأس الأمم الإفريقية 2019 أمام بوروندي يوم 22 يونيو الجاري في استاد الإسكندرية.