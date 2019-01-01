خاص| مخلفات كأس العالم.. 500 مشجعاً على طريق الهجرة غير الشرعية

بطاقة المشجع المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بات لها استخدامات متعددة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

كشفت تقارير صحفية عن استغلال قرابة 500 شخص لفرصة كأس العالم 2018 في روسيا لتحقيق أغراض أخرى تتعلق بالهجرة غير الشرعية.

وحصل المشجعين على إقامات قصيرة المدى على الأراضي الروسية، بشرائهم لتذاكر حضور مباريات الونديال.

ووفقاً لما علمه جول، فإن العديد قد أطال إقامته لأكثر من المدة المحددة في روسيا، بينما استغل البعض الآخر الأمر بوابة للتسلل إلى بلدان أخرى بالاتحاد الأوروبي.

وطبقاً لشروط وأحكام بطاقات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمشجعين، فإنه يحق لحامله الدخول لروسيا بشكل متكرر حتى 31 ديسمبر 2018، ولكن حوالي 500 مشجع لم يخرجوا من روسيا أو يعودوا إلى بلدانهم حتى الآن.

174 من هؤلاء ينتمون لنيجيريا، بينما ينتمي ثلاثة أرباع العدد الإجمالي إلى أصول صحراوية إفريقية، تتضمن بلاد لم تتأهل لكأس العالم، أما المزيد فقد أتوا من الهند والصين.