خاص | مارتينيز يرحب بالعودة للشباب لكن عقبة واحدة تمنعه

الجناح البرتغالي كان معارًا للفريق السعودي خلال الموسم الماضي

فتحت جماهير الشباب النار على إدارة النادي برئاسة خالد البلطان بعد الخسارة المفاجئة أمام أبها في أولى جولات الدوري السعودي، بهدفين مقابل هدف واحد، متهمة إياها بعدم دعم الفريق جيدًا والتخلي عن أبرز نجومه.

الشباب خسر هذا الصيف نجميه، كريستيان جوانكا بالانتقال إلى العين بالإعارة وفابيو مارتينيز بعودته إلى براجا بعد انتهاء إعارته، وقد كانا من أبرز المساهمين في تألقه الموسم الماضي ومنافسته على لقب الدوري حتى النهاية مع الهلال.

مصادر جول الخاصة زفت أخبارًا سعيدة لجمهور الليوث، إذ أكدت أن عودة الجناح البرتغالي للفريق ليست صعبة أبدًا، مشيرة إلى وجود عقبة وحيدة تمنعها.

ما هي العقبة التي تمنع عودة مارتينيز إلى الشباب؟

مصادرنا أكدت أن رغبة صاحب الـ28 عامًا هي العودة إلى الشباب، كما أن نادي براجا لا يُمانع أبدًا في الأمر، بل وحدد مبلغًا جيدًا لبيع المدة المتبقية في عقد اللاعب الممتد حتى صيف 2023.

وأوضحت المصادر أن الشباب بدأ المفاوضات مع براجا لاستعادة اللاعب لكن بعد أن تأخر كثيرًا في ذلك، موضحة أن عدة أندية من منطقة الخليج العربي أبدت اهتمامها واستفسرت من براجا عن إمكانية التعاقد مع مارتينيز، بل إن عددًا من العروض الرسمية وصلت بالفعل للنادي لكن اللاعب يمنح الأولوية للفريق السعودي ومازال ينتظر ما ستُسفر عنه المفاوضات بين الناديين.

وحول العقبة التي تمنع التوصل لاتفاق، قالت المصادر "براجا لا يطلب مبلغًا كبيرًا للتخلي عن مارتينيز، بل مبلغًا معقولًا جدًا، لكن الشباب لم يُوافق وأرسل عرضًا بقيمة أقل من المطلوب، نقطة الخلاف الأهم هي حول نظام دفع مبلغ الانتقال، المفاوضات مستمرة وأعتقد أن التوصل لاتفاق ليس صعبًا".

ماذا قدم مارتينيز مع الشباب في الدوري السعودي موسم 2020-2021؟

مارتينيز انضم للشباب الصيف الماضي بالإعارة من براجا، وقد كان أحد أفضل نجوم الدوري السعودي بما أظهره من سرعة ومهارة فردية وقدرة على التسديد وإحراز الأهداف وصناعتها، وصنع مثلثًا هجوميًا خطيرًا مع إيفر بانيجا وكريستيان جوانكا.

اللاعب البرتغالي لعب 26 مباراة مع الشباب في الدوري السعودي سجل خلالها 9 أهداف وصنع 4 بجانب 26 فرصة منهن 6 مؤكدة.

مارتينيز سدد الكرة على مرمى الخصوم 61 مرة، منها 29 تسديدة على المرمى، و24 خارج المرمى، و 8 تسديدات تصدى لها دفاع الخصوم، ولمس الكرة في مناطق الخصوم 91 مرة.

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