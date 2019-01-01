خاص - لينيكر: كين يجب أن يقلق من إصابته وريال مدريد سيحاول ضمه

هداف توتنهام السابق يتحدث عن نجم الفريق الحالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أبدى جاري لينيكر، النجم الإنجليزي السابق، تخوفه من تكرار الإصابة التي يتعرض لها قائد توتنهام هاري كين ومدى تأثيرها على مسيرته بالملاعب.

ويغيب كين منذ لقاء مانشستر يونايتد قبل ما يزيد عن الشهر على مستوى الكاحل، ويتوقع عودته خلال أسبوعين للمشاركة مع سبيرز.

وقال لينيكر في حوار حصري مع "جول": "الأمر مقلق عندما تتكرر الإصابة وهذا يشير لضعف في تلك المنطقة، إصابات الكاحل ليس بتلك الخطورة ولكن تكرارها يضعف المنطقة".

وأكمل: "ما حدث مع توتنهام في لقاء مانشستر كان الأسوأ، خسروا كين ثم المباراة، لعبوا جيداً وكان يجب أن يفوزوا، النتائج إيجابية في الدوري الأسابيع الأخيرة وموقفهم صلب".

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وواصل النجم التاريخي لسبيرز: "ربما يعود كين في العودة أمام دورتموند، هو يعرف متى يعود للعب، الضغط سيكون عليه للعودة قبل تلك المباراة لحاجة الفريق له".

وحول اهتمام ريال مدريد بخدمات كين: "أتوقع تقدمه بعرض لضمه في مرحلة ما، الأمر يتعلق بالوقت فقط، الأمر يتعلق به ليقرر إذا كان يريد أن يكون جزء من توتنهام بالملعب الجديد، أتمنى بقائه هو وبوتشيتينو".

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وأردف: "أتذكر جيداً صعوده في الفريق وكيف قيل إنه لاعب موسم واحد، ما قام به السنوات الماضية يظهر جودته، يذكرني بآلان شيرر، نفس الرغبة بالتسجيل، يريد لعب كل المخالفات وركلات الجزاء".

واستطرد: "يحب التسجيل، كنت مثله وأتفهم الوضع، هو أقرب لشيرر مني، قيمته الحالية؟ قل رقمك وأضف عليه القليل بالنظر لعمره وأرقامه وكونه هداف كأس العالم".

وكان كين قد نشر صوراً على حساباته الإلكترونية تظهره في التدريبات لفريقه توتنهام، مما يشير لاقتراب عودته للمشاركة.