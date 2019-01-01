خاص - كومباني: قوة مانشستر سيتي في المجموعة وليس الأفراد

لقاء حصري مع قائد بطل البريميرليج

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد فينست كومباني، قائد مانشستر سيتي، في التحول الذي طرأ على صفوف فريقه تحت قيادة بيب جوارديولا واعتماده على روح المجموعة وليس الفرديات.

ويدخل سيتي المرحلة الأخيرة من الموسم أمام فرصة التتويج بكل البطولات الأربع التي يشارك بها بعد فوزه بكأس كاراباو وحضوره في نهائي كأس الاتحاد وربع نهائي دوري الأبطال ومنافسته على البريميرليج.

وقال كومباني مع "جول": "أنا يفاجأني ردود أفعال البعض عندما يسيئون الحكم حول الفريق ويقولون إنه يعتمد على الأفراد، أنظر 18 شهراً للخلف وما قدمنا من عروض في البريميرليج، لا يمكنك القول إن لاعباً وحيداً برز عن البقية، هذا مستحيل".

وأكمل: "نحن مثل الآلة، البعض يظهر لأسبوعين، شهور، ولكن في النهاية الآلة هي ما جلبتنا لتلك المرحلة، الكل جاهز للعب والمداورة، هذه هي قوة الفريق".

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وعن حظوظه لتحقيق الرباعية: "نحتاج لتقبل الفكرة حتى نهرب من ضغط اللقاءات، يجب التعامل مع كل لقاء على حدة ونرى الفرص المتاحة، سأحاول نقل وجهة النظر تلك لباقي اللاعبين".

وتحدث كومباني عن مواجهة توتنهام بدوري الأبطال: "مازلنا نملك 90 دقيقة لنثبت من نحن وكيف نريد أن يتذكرنا الجميع، هي ليلة للفرص، أرى ذلك فقط".

ويحل توتنهام ضيفاً مساء الأربعاء على سيتي في ملعب "الاتحاد" ضمن إياب ربع نهائي دوري الأبطال، وسبق له الفوز ذهاباً بهدف نظيف.