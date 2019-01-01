خاص | كوليبالي: لا أعلم إذا كنت سأستمر مع نابولي

كاليدو كولبيالي نجم فريق نابولي ومنتخب السنغال يشير لإمكانية الرحيل عن البارتينوبي قبل انطلاق الموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن كاليدو كوليبالي نجم دفاع فريق نابولي الإيطالي ومنتخب السنغال أنه قد لا يستمر في صفوف البارتينوبي في الموسم المقبل.

جاء هذا خلال تصريحات خاصة أدلى بها اللاعب لجول.كوم عقب مباراة منتخب بلاده بالأمس في افتتاح مواجهتهم ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

💫محاربو الصحراء في صدارة المجموعة الثالثة.👏👌#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/74lK2duEcK — جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ يونيو ٢٠١٩

وقال كولبيالي: "لا أعلم إذا كنت سأستمر في نابولي، أعتقد ذلك لكن يجب أن أنهي بطولة الأمم الإفريقية أولًا بعد ذلك سنرى".

وأضاف: "الجميع يتحدث عني لكنني أتحدث فقط عن منتخب السنغال، أفضل الحديث عن الفريق، لقد حققنا أمرًا عظيمًا بالفوز في أول مباراة، وأنا متأكد أن ذلك أسعد جماهيرنا".

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وأكمل: "أشعر براحة كبيرة وأريد أن أستمر في التركيز على بطولة كأس الأمم، بعد ذلك سأعود لنابولي لأرى ما الذي سيحدث، لكن الأهم حاليًا هو المنتخب السنغالي".

جدير بالذكر أن النجم السنغالي يعد أحد أهداف كل من مانشستر سيتي ويونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري.