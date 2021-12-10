خاص | كوتينيو يحلم بالعودة إلى الدوري الإنجليزي في يناير

يستعد صانع الألعاب البرازيلي فيليب كوتينيو، للرحيل عن برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

صاحب الـ29 سنة يمر بموسم متخبط في كامب نو، ومن المتوقع محاولة النادي الكتالوني التخلص منه ضمن حملة التنظيف المتوقعة في يناير.

الفريق خرج من دوري أبطال أوروبا، والمؤشرات تؤكد أن المدرب الجديد تشافي سيسعى للتدعيم بالميركاتو الشتوي.

والتخلص من كوتينيو قد يكون من أهم العوامل التي ستساعد النادي على القيام بذلك، بسبب الراتب المرتفع للاعب البرازيلي.

إلى أين يذهب كوتينيو؟

مصادر خاصة لموقع "جول" أكدت أنه لا توجد أي عروض للتعاقد مع اللاعب حتى الآن، ولكنه يحلم بالعودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي الذي تألق فيه من خلال ليفربول.

عقد كوتينيو ينتهي في يونيو 2023، ولكن برشلونة يريد رحيله في أقرب فترة ممكنة لعدم الحاجة لخدماته.

ويعتبر الدوري الإنجليزي هو الوجهة المفضلة له، باعتباره المكان الذي تألق فيه وكذلك لأنه الدوري الوحيد الذي يمكنه فيه الحصول على راتب مقارب لما يتقاضاه حاليًا في برشلونة.

الفكرة الأولية هي رحيله إلى الأبد، ومع ذلك لا يمكن استبعاد فكرة الإعارة، مع دفع النادي الجديد راتب اللاعب بالكامل.

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ماذا قدم كوتينيو مع برشلونة؟

اللاعب البرازيلي جاء في يناير 2018 مقابل 160 مليون يورو كبديل محتمل لنيمار ولكنه لم ينجح.

كوتينيو ظهر في 15 مباراة مع برشلونة خلال الموسم الحالي، حيث سجل هدفين ولم يصنع أي أهداف في مجموع 599 دقيقة.

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