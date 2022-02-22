خاص | كافاني يرحب بفكرة الرحيل عن مانشستر يونايتد إلى البرازيل

رحب إدينسون كافاني مهاجم مانشستر يونايتد، بفكرة الرحيل عن الشياطين الحمر، بنهاية الموسم الحالي، والانتقال إلى الدوري البرازيلي.

وبحسب ما علمت مصادر موقع جول، فإن فريق بوتافوجو البرازيلي، مهتم بالتعاقد مع المهاجم صاحب الـ 35 عامًا، ويسعى للحصول على خدماته بنهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد المهاجم الأوروجوياني، مع مانشستر يونايتد بنهاية شهر يونيو المقبل، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى صيغة لتجديد العقد، والأقرب هو رحيله عن الفريق.

وأشارت مصادر موقع جول، أن إدارة الفريق البرازيلي تواصلت بالفعل مع ممثلي كافاني، وأبدى اللاعب ترحيبه بفكرة اللعب في الدوري البرازيلي من الموسم المقبل.

ولم يحدد كافاني حتى الآن إن كان سيستمر في الملاعب الأوروبية، أم سيرحل إلى ملاعب أمريكا الجنوبية، خاصة في ظل رغبة العديد من الفرق في الحصول على توقيعه.

وحتى الآن لم تطرق إدارة بوتافوجو مع كافاني بشأن أي تفاصيل تخص العقد، سواء المدة أو الراتب المحتمل، ولكنها مستعدة للاستماع إلى طلباته من أجل محاولة تلبيتها.

وكان كافاني قد انضم إلى مانشستر يونايتد، في صيف 2020 في صفقة انتقال حر قادمًا من باريس سان جيرمان، ليسجل 17 هدفًا في 39 مباراة خاضها مع الفريق بموسمه الأول، وسجل هدفين فقط خلال 15 مباراة بالموسم الحالي.