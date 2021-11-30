خاص كأس العرب| العويران: تمنيت وجود هذا الثنائي مع السعودية وانتظروا تألق لاعب الشباب

تمنى سعيد العويران، نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق، أن يحقق الأخضر بطولة كأس العرب 2021، كاشفًا عن المنتخب المرشح الأول للتتويج بالبطولة العربية.

العويران هو واحد من أفضل المواهب التي أنجبتهم الملاعب السعودية، حيث شارك مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم مرتين عامي 1994 و 1998، وكان من أبرز عناصر نادي الشباب.

ويشارك المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب 2021، حيث وقع في المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات المغرب والأردن وفلسطين، حيث سيفتتح مواجهاته مساء الأربعاء بلقاء الأردن.

وتواصلت النسخة العربية من موقع "جول" مع الأسطورة السعودية سعيد العويران، من أجل استطلاع رأيه في بطولة كأس العرب، ومشوار المنتخب السعودي.

سعيد العويران قال: "أنصح نجوم المنتخب السعودي بالبدء بتلك البطولة، لأنها ستكون خير بداية مع الأخضر، وستكون بوابة للمشاركة في تصفيات كأس العالم، وأن يصبح عنصرًا أساسيًا بصفوف المنتخب".

أسطورة السعودية تابع: "بطولة كأس العرب ستكون خير بداية للاعب الذي يقول أنه لم يحصل على فرصة للمشاركة في تصفيات كأس العالم، وستكون فرصة جيدة له لكي يظهر قدراته ليكون أساسيًا في التصفيات".

وواصل: "أتوقع بروز أكثر من لاعب في بطولة كأس العرب، أبرزهم اللاعبين الاحتياط الذين لم يحصوا على فرصة للمشاركة، وعدد من اللاعبين أبرزهم الظهير الأيسر لنادي الشباب متعب الحربي، ستكون فرصة لاكتشاف لاعبين جدد أيضًا".

وعن توقعاته للمنتخب الفائز بكأس العرب، قال العويران: "أتمنى أن يحققها المنتخب السعودي، ولكن المنتخب القطري سيلعب بكل عناصره الأساسية، ويمتلك الفرصة الأكبر لتحقيق بطولة كأس العرب، وهي المرشحة الأولى للتتويج باللقب".

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واستطرد قائلًا: "اللاعب الذي كنت أنتظره في كأس العرب هما الثنائي عبد العزيز البيشي وعبد الفتاح عسيري، وأيضًا العديد من اللاعبين، وبالرغم من وجود 7 أجانب في كل فريق، ولكن هناك لاعبين سعوديين رائعين".

واختتم العويران حديثه قائلًا: "المدرب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب كبير، وأنا أول من رشحته لتدريب المنتخب السعودي، وذلك خلال كأس العالم 2018 الذي أقيم في روسيا، ولكن المسؤولين لم ينتبهوا لكلامي إلا متأخرًا".