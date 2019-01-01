خاص - كاستييخو: ضربة جزاء إنتر في الديربي غير صحيحة ولا أفهم جاتوزو

الحديث عن الديربي لا يزال مسيطراً في إيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

عاد سامو كاستييخو، لاعب ميلان، للحديث من جديد عن خسارة الفريق للديربي أمام إنتر وما شهدته المباراة من أحداث مثيرة.

وسقط ميلان أمام جاره بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل إثنين قبل أسبوعين، وتسبب اللاعب الإسباني في ركلة جزاء على فريقه.

وقال كاستييخو مع "دازون": "بوليتانو مخادع، هو لم يلمس الكرة، نعم لمسته، ولكن تلك اللمسة لم تكن ركلة جزاء".

وعن المشاجرة بين فرانك كيسي ولوكاس بيليا، لاعبا ميلان: "أشياء كتلك تحدث في كرة القدم، كيسي كان غاضباً لحظة التغيير لأنه أراد المساعدة".

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-المذيع: كم مرة مارست الجنس خلال الشهر الماضي؟ 🎙️

- بيكيه:..... 🚶‍♂️ pic.twitter.com/bVnX3K3Koy — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 29, 2019

ميلان يُغرم كيسييه بسبب مشاجرته مع بيليا

وأكمل: "الثنائي أصدقاء منذ مدة، فرانك شاب مرح ولوكاس ينصح الجميع هنا في ميلانو".

وعن مركزه المفضل: "في فياريال لعبت لعديد السنوات كجناح أيمن، ولكن المدرب يمكنه الاعتماد علي في أي مكان يحتاجه، جاتوزو يساعدني الكل ويرحب بالحديث".

وختم: "ولكن من الصعب الحديث معه وهو غاضب ويكون صعب فهمه، ولكن أيضاً الوضع هكذا وهو هاديء لأنه يتحدث بسرعة كبيرة".

وكان كاستييخو قد انضم إلى صفوف ميلان الصيف الماضي قادماً من فياريال ضمن صفقة الكولومبي كارلوس باكا.