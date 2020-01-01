خاص | كاريلي: قريبًا تستفيد البرازيل من الدوري السعودي

فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد حاليًا ومدرب الوحدة سابقًا يتحدث عن تجربته الصعبة في الموسم المنصرم.

أعرب فابيو كاريلي المدير الفني للاتحاد عن سعادته بطريقة عمل الفريق خلال الفترة الأخيرة من الموسم والتي سمحت له بجمع النقاط اللازمة للبقاء.

جاء هذا في تصريحات خاصة أدلى بها لصالح جول.كوم وأكد خلالها أن الفريق كانت السمة الغالبة عليه هي الالتزام، وهو ما ساعدهم على الخروج من الموقف الصعب الذي عانوا منه.

وقال كاريلي عن الموسم المنصرم: "الأمر صعب للغاية، الحديث عن ما حدث قبل وصولي وعن فترتي هنا، لقد كانت المجموعة كلها ملتزمة بشكل رائع للخروج من الموقف الذي كان يعاني منه الفريق، وبمجرد العودة من التوقف الخاص بفيروس كورونا كان هناك الكثير من الصعوبات، لكننا ظهرنا بشكل طيب".

المزيد من الفرق

وأضاف عن قوة المنافسة في الدوري السعودي: "أنا معجب بكرة القدم هنا للغاية في السعودية والثقافة، لقد تم استقبالنا بشكل رائع في أول وثاني مرة، الدعوة جاءت من أحد أكبر الفرق ولديهم بنية رائعة لكنهم كانوا في حاجة لعملية تعافي، ومن الخطأ التفكير أن كرة القدم هنا ليست قوية وحماسية، وبالاستمرارية نرى الكثير من اللاعبين الجيدين هنا، والمستويات في تطور مستمر".

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وأردف عن عملية تأقلمه: "أستطيع القول إنني تأقلمت بشكل جيد، لكنني مؤمن أنني تأقلمت على الأمور هنا من أول مرة، وبكل تأكيد هناك الكثير من الأشياء المختلفة لكنني لم أجد أي مشاكل، وعائلتي جاءت في أول مرة و تأقلمت بشكل جيد، وهذه المرة لم يحدث ذلك بعد، لكن لدي الثقة أن الأمور ستكون مماثلة".

وتطرق للحديث عن نجوم البرازيل في الدوري السعودي وقال: "قاعدة النجوم من البرازيل تتسع هنا، لقد كان ذلك بمثابة الاستثمار من قبل الحكومة في كرة القدم وهو ما جعل بعض المواهب الهامة تأتي، وأعتقد أن الأمر يحتاج لبعض الوقت فقط قبل أن نرى أحدهم يتألق مع المنتخب البرازيلي، فكرة القدم هنا بها منافسة كبيرة كما قلت من قبل".

وأنهى تصريحاته عن مستقبله وقال: "لا يمكنك أن تعرف ما الذي سيحدث في الغد، أنا مدرب محترف وأستمع لكل شيء بغض النظر عن اسم النادي، وعندما جئت لهنا كان ذلك من أجل تحقيق أهداف الفريق، وفي القريب سنبدأ التفكير في الموسم الجديد، هذا هو ما أركز عليه حاليًا".

جدير بالذكر أن الاتحاد كان قد أنهى الموسم في المركز الـ 11 بجدول ترتيب الدوري السعودي، وبرصيد 35 نقطة بعدما كان مهددًا بالهبوط.