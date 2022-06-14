خاص | فينيسيوس قريب من تمديد تعاقده مع ريال مدريد

ريال مدريد كان يطمح بتمديد التعاقد حتى عام 2028

علم "GOAL" بحسب بعض المصادر الخاصة بأن ريال مدريد قريب جدًا من التوصل إلى اتفاق مع فينيسيوس جونيور بشأن تمديد التعاقد.

حيث قدم البرازيلي موسمًا رائعًا للغاية مع الفريق الإسباني، وكان أحد أبرز الأسماء التي ساهمت بتتويج الملكي بدوري أبطال أوروبا، كما أن له مستقبلًا واعدًا مع النادي الأبيض.

ولا يزال أمام الجناح عامين في صفقته الحالية، لكن أبطال إسبانيا يأملون في إقناعه بالالتزام بإقامة أطول، لضمان استمرار خدماته المدهشة.

ماذا عن تمديد التعاقد؟

بحسب المصادر الخاصة لـ "GOAL" فإن الصفقة اكتملت بنسبة 95 في المائة، ولا يزال يتعين وضع بعض التفاصيل الصغيرة فقط.

كان ريال مدريد يأمل في البداية بأن يربطه بصفقة تستمر حتى عام 2028، لكن تعين عليه بأن يقبل بمدة تعاقد أقصر من ذلك كما يرغب اللاعب.

ويقضي فينيسيوس حاليًا عطلته في الولايات المتحدة، ولكن بمجرد عودته سيلتقي بالنادي لإبرام الاتفاق مع الرئيس فلورنتينو بيريز.

هل فكر فينيسيوس جونيور في الرحيل عن مدريد؟

كان هدف فينيسيوس الوحيد هو تمديد إقامته في سانتياجو برنابيو لأنه يشعر بأنه في منزله في العاصمة الإسبانية.

وكان ريال مدريد حريصًا على تحسين عقده بعد الموسم الممتاز الذي قدمه في فريق كارلو أنشيلوتي لضمان بقائه لسنوات قادمة، خاصةً أنه حاليًا أحد أقل الأعضاء أجراً في الفريق الأول براتب يبلغ قيمته حوالي 3.5 مليون يورو.

ومن المقرر أن يرفع الملكي في تعاقده الجديد قيمة الشرط الجزائي لكي يمنع الفرق المنافسة من التفكير في جلب اللاعب عبر كسر تلك القيمة.

اقرأ أيضًا..

بين عبقرية آل الشيخ ورهان كلوب.. ماذا سيقدم داروين نونيز لليفربول؟

بيكيه "المحظوظ" من قمة هرم الحياة إلى القاع .. فقد شاكيرا وسمعته سويًا!

بايرن يعقد مهمة برشلونة .. طلب غير منطقي للتخلي عن ليفاندوفسكي