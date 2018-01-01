خاص – فيرنانديز يوضح حقيقة مفاوضاته مع الاتحاد

اسم مهاجم الفيحاء ارتبط بالانتقال إلى صفوف الاتحاد خلال فترة الانتقالات الشتوية

فيسبوك تويتر بلال محمد

كشف روني فيرنانديز، مهاجم نادي الفيحاء حقيقة مفاوضاته مع نادي الاتحاد، من أجل الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وانتشرت بعض التقارير الصحفية، حول ربط اسم المهاجم التشيلي بالانضمام إلى كتيبة العميد في فترة الانتقالات الشتوية، لتدعيم الخط الأمامي للفريق.

ونفى المهاجم صاحب الـ 27 عاماً، وجود أي مفاوضات معه من قبل إدارة النمور في الفترة الحالية.

وشارك المهاجم التشيلي مع فريقه حتى الآن في 14 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين، نجح خلالها في تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة مثلها.

الجدير بالذكر ان الفيحاء يحتل المركز الـ 12 من جدول الدوري السعودي، برصيد 15 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الفتح صاحب المركز الـ 11.

وعلى الجانب الآخر، يتذيل الاتحاد جدول الترتيب برصيد ست نقاط، بالتساوي مع أحد، وبفارق ثمان نقاط عن الباطن صاحب المركز الرابع عشر.