خاص | فضيحة جديدة لبارتوميو .. برشلونة أهدر الأموال على الصحفيين!

تستمر فضائح رئيس برشلونة الأسبق، جوسيب ماريا بارتوميو، في البزوغ، وآخرها تورطه في دفع أموال طائلة للإعلام الكتالوني.

وكان بارتوميو قد اتُهِم في قضية "بارسا جيت" الشهيرة بالتعاقد مع شبكة إعلامية بهدف تشويه رموز النادي التاريخيين والهجوم على اللاعبين.

أبرز من تعرضوا للهجوم كان ليونيل ميسي وجيرارد بيكيه، باعتبارهم في المعسكر المعادي لإدارة بارتوميو.

كيف دفع بارتوميو للإعلام الكتالوني؟

ووفقًا لمصادر جول، فإن بارتوميو قد دفع أموالًا لكافة وسائل الإعلام بمختلف أشكالها لضمان الولاء، في هيئة صفقات "تبادل إعلاني".

التبادل الإعلاني يعني عمل دعاية للفريق في الإعلام بمختلف صوره مقابل أموال، أو قمصان أو تذاكر لحضور المباريات.

كم دفع بارتوميو للإذاعات الكتالونية؟

وفقًا لمصادر جول، برشلونة دفع للإذاعات مبالغ بدأت من 22 ألف يورو سنويًا وحتى 95 ألف يورو.

إذاعة كوبي تلقت 22 ألف، مقابل 42 ألف لكادينا سير و42 ألف لأوندا سيرو و95 ألف لـRAC1.

أما إذاعة "راديو كنال برشلونة" فلم تحصل على أموال لكن مقدم أشهر برامجها "مارسيال يورنتي" حصل على عقد سنوي وصل إلى 50 ألف يورو.

الرئيس الجديد جوان لابورتا ألغى هذا العقد فيما بعد، ردًا على زيادته لـ70 ألف يورو بحلول 2022.

كم دفع بارتوميو للصحف الورقية؟

موندو ديبورتيفو وسبورت ولا فانجارديا والبريدوكو، جميعهم تلقوا ولا زال يتلقوا أموالًا من برشلونة.

عقود الصحف سارية حتى الآن وتبدأ من 50 ألف يورو وحتى 175 ألف يورو.

فقط لابورتا ألغى عقدًا وحيدًا، وهو عقد صحيفة ARA.

كم دفع بارتوميو للتلفزيون والصحفيين؟

دفع بارتوميو لمجموعة كورينكا 35 ألف يورو سنويًا، بجانب 20 ألف يورو لقنوات ديارو جول.

8 آلاف يورو لشبكة تريانجل، و130 ألف يورو إجمالي رواتب لصحفيين وقنوات أخرى.

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