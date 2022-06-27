خاص | عملاق البرتغال يخلص برشلونة من ترينكاو

برشلونة يتخلص من ترينكاو

أصبح مستقبل فرانسيسكو ترينكاو مصدر إزعاج داخل أروقة الكامب نو، حيث دفع برشلونة 31 مليون يورو إلى سبورتينج براجا مقابل ضمه قبل عامين، لكن اللاعب لم يظهر بالشكل المأمول وتمت إعارته إلى ولفرهامبتون في الشتاء الماضي، مقابل ضم أداما تراوري.

وحسب مصادر "جول" يعد نادي سبورتينج لشبونة هو النادي الأكثر اهتمامًا بالحصول على خدمات اللاعب، يبحث كل من برشلونة وجورجي مينديش وكيل أعمال ترينكاو عن الطريقة الأفضل لتمكنه من الرحيل بالمبلغ المطلوب من النادي.

وفقًا لمصادر موثوقة لجول، فإن برشلونة يفضل رحيل اللاعب نهائيًا وليس على سبيل الإعارة، ويطلب النادي الكتالوني 20 مليون يورو مقابل اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا.

من الوارد أن يحضر اللاعب البرتغالي الفترة التحضرية لنادي برشلونة حتى يختبره المدرب تشافي هيرنانديز المدير الفني للبرسا.

جورجي مينديش يجد الحل لتخلص برشلونة من ترينكاو

يتوسط جورجي مينديش ليكون قادرًا على إيجاد حل لمستقبل ترينكاو، وسط اهتمام سبورتينج كثيرًا بالقدرة على الاعتماد على خدماته، ويأمل برشلونة في وجود صيغة ترضى جميع الأطراف في الصفقة، حيث يريد النادي الحصول على الأموال للتحرك في سوق الانتقالات الجاري.

وفقًا لصحيفة "ريكورد" البرتغالية، فإن سبورتينج يدرس إمكانية المراهنة على عقد إستعارة لمدة عامين، مع تضمين بند لشراء اللاعب مقابل 20 مليون يورو بعد العامين.

سبورتينج سيملك الوقت الكافي لتوليد المدخرات والقدرة على مواجهة شراء ترينكاو بعد موسمين.

لشبونة يعتبر أن العملية معقدة ولكنها ليست مستحيلة وهذا هو سبب طرحهم لهذا الخيار، لكن يظل اللاعب لديه عقد ساري مع برشلونة وينتظر النادي الإسباني إذا لم يصل العرض الذي يريدونه إلى الكامب نو، فسيقومون بتجهيز اللاعب للموسم الجديد.

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